Vakar, 8. jūlijā, Valsts policijas likumsargi Pārdaugavā aizturēja jaunu vīrieti, kurš kopš šā gada pavasara ar luksus klases automašīnām bija nozadzis degvielu no vismaz sešām degvielas uzpildes stacijām Rīgā un Pierīgā. Šobrīd aizdomās turētais vīrietis ir ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā, informē policijā.
2026. gada jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par sērijveida degvielas un pārtikas produktu zādzībām no vairākām degvielas uzpildes stacijām Rīgā un Pierīgā. Zādzības bija izdarītas laika posmā no 2026. gada marta līdz šim brīdim.
Visas zādzību epizodes bija izdarītas pēc vienādas shēmas:
vīrietis piebrauca pie degvielas uzpildes stacijas, uzpildīja automašīnā degvielu un aizbrauca nesamaksājis, papildus tam vienā gadījumā viņš no degvielas uzpildes stacijas nozaga arī sviestmaizes. Noziedzīgie nodarījumi tika izdarīti ar vairākiem luksus klases spēkratiem: "Porsche" un "Mercedes-Benz", kas piederēja citai personai, bet atradās vīrieša lietošanā. Uz automašīnām bija nelikumīgi uzliktas ārvalstu numurzīmes, un tās regulāri tika mainītas.
Izmeklēšanas laikā policisti identificēja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, un 2026. gada 8. jūlijā Pierīgas Dienvidu iecirkņa likumsargi viņu aizturēja. Aizdomās turētais ir 26 gadus vecs Latvijas Republikas pilsonis, kurš iepriekš Valsts policijas redzeslokā nav nonācis. Neatliekamības kārtībā policisti veica kratīšanas personas dzīvesvietā un lietošanā esošajos transportlīdzekļos.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas — par zādzību nelielā apmērā. Šobrīd ir apzinātas sešas noziedzīgu nodarījumu epizodes Rīgā un Pierīgā, taču policijai ir aizdomas, ka viņš izdarījis degvielas zādzības arī citviet Latvijā. Likumsargi šobrīd turpina izmeklēšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu