VAS "Latvijas dzelzceļš" meitasuzņēmums "LDz Cargo" visā Latvijā plāno atlaist 300 darbiniekus, apliecināja uzņēmumā.
Šā gada jūnijā "LDz Cargo" nodarbināja 1037 darbiniekus. Kolektīvo atlaišanas procesu plānots sākt 1. augustā, un trīs mēnešu laikā darbinieku skaitu plānots samazināt par 300.
Precīzs skarto darbinieku sadalījums pa struktūrvienībām un pilsētām vēl tiek precizēts, un par konkrētajiem lēmumiem vispirms informēs skartos darbiniekus. Tādēļ "LDz Cargo" pārstāvji uzsver, ka patlaban būtu nekorekti publiski nosaukt skaitļus atsevišķās pilsētās, pirms šī informācija ir pārrunāta ar darbiniekiem.
"LDz Cargo" neplāno pārtraukt darbību Daugavpilī vai citviet.
Uzņēmuma darbība turpināsies, pielāgojot darba organizāciju faktiskajam kravu pārvadājumu un ar tiem saistīto pakalpojumu apmēram.
Lēmums par darbinieku skaita samazināšanu ir saistīts ar būtiskām izmaiņām dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū. Kravu pārvadājumu apmērus pēdējos gados ietekmē ģeopolitiskā situācija, starptautiskās sankcijas, tirgus pieprasījuma kritums, kā arī no šā gada 1. jūnija paaugstinātie Krievijas dzelzceļa tarifi eksporta un tranzīta kravām virzienā uz Latviju. Šo apstākļu dēļ
uzņēmumam ir jāpārskata darba organizācija un izmaksas, pielāgojot darbību faktiskajam kravu pārvadājumu apmēram,
uzsvēra uzņēmumā.
"LDz Cargo" atzīst šis ir sociāli ļoti jutīgs un sarežģīts process, īpaši reģionos, kuros uzņēmumam vēsturiski ir bijusi būtiska nodarbinātības loma. Kolektīvās atlaišanas procesu īstenos likumā noteiktajā kārtībā, un ar skartajiem darbiniekiem individuāli pārrunās viņiem būtiskus jautājumus — par darba attiecību izbeigšanas nosacījumiem, pienākošajām garantijām un turpmāko procesa norisi.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" otrdien vēstīja, ka divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku. "LDz Cargo" sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums "Concentrix" pārtrauks darbību pilsētā.
"LDz Cargo" skaidroja, ka precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču patlaban tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem Daugavpilī.
"LDz Cargo" apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 17,107 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, kā arī kompānijas zaudējumi palielinājās par 23,8% - līdz 2,332 miljoniem eiro.
"LDz Cargo" apgrozījums pagājušajā gadā bija 77,111 miljoni eiro, kas ir par 23,2% mazāk nekā 2024. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 5,348 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
Reorganizācijas procesā pagājušā gada oktobrī "LDz Cargo" tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika".
LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums "LDz apsardze".
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