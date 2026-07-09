Uldriķu uzvārds Latvijas futbolā ir labi zināms – Roberts ir ilggadējs Latvijas izlases uzbrucējs, visās jaunatnes izlasēs spēlējis un septiņas sezonas virslīgā pavadīja viņa jaunākais brālis Normunds, abu tēvs Askolds ir Latvijas Futbola federācijas prezidenta Vadima Ļašenko palīgs, bija spilgts futbola žurnālists.
Normunda Uldriķa vārds kādu laiku pazudis no aprites. Savainojumu dēļ viņš pērn 24 gadu vecumā nolēma likt karjerai punktu, bet, pateicoties Latvijas Universitātē iegūtajai augstākajai izglītībai, atradis savu jauno dzīves ceļu un strādā banku sektorā.
Roberts ir uzbrucējs. Tu visos vecumos spēlēji aizsardzībā?
N. Uldriķis: Uzbrukumā neesmu spēlējis, bērnībā un arī tad, kad jau sākās 11:11 futbols, biju pussargs. Vēlāk "Mettā" Andris Riherts pabīdīja uz aizsardzību, bet virslīgā sākumā ik pa laikam spēlēju arī kā balsta pussargs. Roberts sāka kā pussargs, bet viņu pārvirzīja uz priekšu.
Kurš no jums ir slaidāks?
Šķiet, ka es – man ir 2 metri, viņam kāds centimetrs mazāk.
Spēlēji visās jauniešu izlasēs. Cik liels talants biji?
Zināms talants noteikti bija, bet uzskatu, ka vairāk panācu ar darba spējām, treniņos un spēlēs atdevos par 100 procentiem. Iespējams, Roberts ir talantīgāks, jo uzbrukumā tas vajadzīgs vairāk. Man vienīgā pārbaude ārzemēs bija 17 gadu vecumā Itālijā "Foggia" akadēmijā, lielā komanda tolaik spēlēja B sērijā. Itālieši gribēja ņemt, bet nolēmām, ka paspēlēšu Latvijā, tobrīd tikai dažas spēles biju aizvadījis virslīgā, "Mettā" bija iespēja spēlēt profesionālā līgā ar pieaugušajiem, nevis tikai jauniešiem. Ar padomu palīdzēja tēvs, brālis, kurš tam visam gājis cauri, arī treneri.
Cik tev "Mettā" bija lielākais atalgojums, minimālā alga taču sanāca?
Pirmais līgums ar algu bija 18 gadu vecumā, tad ar katru sezonu nedaudz pieauga, pēdējos gados jau bija gandrīz divas minimālās (smejas). "Liepājā" un "Valmierā" bija labāka alga, bet tas man nebija galvenais, mēģināju pacīnīties, pierādīt sevi un tad, iespējams, tikt uz ārzemēm. Tur varētu nopelnīt, nevis šajās komandās mēģināt sarunāt pēc iespējas lielāku algu.
Tev kopumā bija trīs operācijas?
Pirmā bija labā ceļgala tīrīšana, tad kreisajam – divas, 2022. gada rudenī nopietnākā, izlaidu gandrīz deviņus mēnešus. Otrā bija jau pēc "Valmieras" posma. Individuāli trenējos pie Ērika Visocka līdz pagājušā gada pavasarim, bet sapratu, ka nesanāks atgriezties par 100 procentiem, līdz ar to – labāk nemaz nevajag.
Aleksandrs Starkovs tēvam esot teicis, lai mēģina pierunāt tevi palikt futbolā.
To situāciju stāstīja, leģendārs treneris, pie kura ir sanācis patrenēties, kad vadīja jauniešiem treniņus. Nebija tā, ka kāds mēģināja pierunāt palikt, teica, lai pats izdomāju, ko vēlos darīt un kas pašam būtu labāk. Jutu, ka ceļgals nestrādā par 100 procentiem, risks satraumēties atkal diezgan liels. Protams, ja spēlētu premjerlīgā, tad mēģinātu, bet virslīgā – man negribējās riskēt ar veselību.
Sākumā bija ļoti nepierasti, ka katru dienu nav futbols, bet man tas nebija pavisam negaidīti, biju studējis Latvijas Universitātē, rezerves plāns šādai situācijai. Ļoti labi, ka sanāca apvienot.
Pirmajos mēnešos sirds nelūza?
Ik pa laikam, paskatoties futbolu, gribas atgriezties, pietrūkst. Labs posms, iepazinu cilvēkus, daudz ko iemācījos. Tagad ir cita dzīve. Spēlēt 1. līgā? Man to ir jautājuši, bet laikam ne, spēlēt tikai prieka pēc un arī var satraumēties, daudz mākslīgo laukumu. Eju uz trenažieru zāli, skrienu, reizēm uzspēlēju padeltenisu.