Otrdien Latvijā gaidāma kārtējā lietainā vasaras diena, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu puses vējš. Piekrastē nakts pirmajā pusē vējš vēl būs brāzmains.
Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, jūras piekrastē būs siltāks — plus 13, plus 16 grādi.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts vidū un no rīta brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 11, plus 12 grādiem.
Otrdien dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus.
Gaisa temperatūra dienā sasniegs plus 16, plus 21 grādu.
Galvaspilsētā līs dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
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