Mūziķa Chris Noah, īstajā vārdā Krista Indrišonoka, sirds vairs nav brīva. Par viņa jauno simpātiju kļuvusi modele Katrīna Līksnīte, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Abi nesen manīti apmeklējam "Kings of Air" pasākumu Grīziņkalnā. Pāris pasākumā ieradies sadevušies rokās un labprāt pozējis fotogrāfiem.
Līksnīte ir starptautiski pieprasīta modele, kura piedalījusies modes skatēs Parīzē, Milānā, Ņujorkā un Londonā.
Viņa sadarbojusies ar vairākiem pasaulē zināmiem modes zīmoliem.
Iepriekš Kriss Noa atklājis, ka viņa ilgākās attiecības ilgušas divus gadus, kā arī paudis vēlmi satikt cilvēku, kuram var pilnībā uzticēties.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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