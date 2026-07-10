Maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, Latvijas eksports uz Krieviju samazinājies par 4,8%, bet imports no Krievijas — par 40,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Maijā eksports uz Krieviju veidoja 70,7 miljonus eiro.
Samazinājumu visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta kritums par 51,1% jeb 7,7 miljoniem eiro.
Imports no Krievijas 2026. gada maijā veidoja 4,4 miljonus eiro. Importa kritumu galvenokārt ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa samazinājums par 1,8 miljoniem eiro.
Maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, Latvijas eksports uz Baltkrieviju pieauga par 30,2% un bija 16,2 miljoni eiro. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja optisko ierīču un aparatūras eksporta kāpums par 3,6 miljoniem eiro.
Imports no Baltkrievijas samazinājās par 59,2% un bija 2,8 miljoni eiro.
Samazinājumu visvairāk ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa kritums par 3,7 miljoniem eiro.
Tomēr, salīdzinot ar aprīli, imports no Baltkrievijas palielinājās par 52,9%, to galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības, tās saskarnozaru ražojumu un pārtikas rūpniecības ražojumu importa pieaugums katrā grupā par 0,5 miljoniem eiro.
Maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, Latvijas eksports uz Ukrainu samazinājās par 23,4% un bija 30,3 miljoni eiro. Samazinājumu galvenokārt ietekmēja satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksporta kritums par 10,2 miljoniem eiro jeb 91,1%.
Imports no Ukrainas samazinājās par 13,1% un bija 18,3 miljoni eiro. Importa samazinājumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kritums par 2,7 miljoniem eiro jeb 79,4%.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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