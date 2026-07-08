Jau trešo gadu pēc kārtas 1. jūlijā Talsos tika aizvadītas Intardienas. Pasākuma idejas autors ir mūziķis Intars Busulis, savukārt tā vadīšanu uzņēmās aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad no dalības pasākumā atteicās Maestro Raimonds Pauls, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Komponists skaidrojis, ka veselības un pašsajūtas dēļ vairs nevar atļauties koncertēt vēlos vakaros un nakts stundās. Tādēļ viņš arvien biežāk izvēlas uzticēt muzicēšanu jaunākās paaudzes mūziķiem.
Viņa vietā pie klavierēm muzicēja pianists Matīss Žilinskis, kuru komponists augstu novērtē un raksturo kā talantīgu un uzticamu mūziķi.
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