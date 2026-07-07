Šovā “Slavenības. Bez filtra” brazīlietis Felipe pēc Latvijā vienpadsmit pavadītiem gadiem saņēmis Latvijas pilsonību un Latvijas pilsoņa pasi. Tērpies latviešu tautas tērpā, viņš šo notikumu atzīmē, kopā ar draugiem dodoties uz Brīvības pieminekli un tā pakājē noliekot ziedus.
Modelis, TV šovu zvaigzne un multimākslinieks brazīlietis Felipe Gabriels Ksavjērs pēc vienpadsmit Latvijā pavadītiem gadiem beidzot saņem Latvijas pasi. Jau Latvijas pilsoņa statusā un latviešu tautas tērpā viņš dodas uz Brīvības pieminekli, kura pakājē ar noliek ziedus.
Draugi apsveic Felipi un jautā par nākotnes plāniem, uz ko Felipe atbild īsi: “Ir daudz. Man patīk vairāk darīt nekā runāt.”
Viņš apsola, ka cienīs un godās Latviju: “Simts procenti. Mana svarīgākā vieta pasaulē. Tagad būs visu mūžu. Šodien ēdīšu auksto zupu un dzeršu kvasu.”
Uz jautājumu, kam pieder aukstā zupa – lietuviešiem vai latviešiem, Felipe zina pareizo atbildi: “Protams, ka latviešiem.”
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