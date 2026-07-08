No amata nolēmis atkāpties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Ivars Balamovskis, informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Departamenta direktors atzinis, ka pagājušā gada decembrī deviņas reizes izmantojis dienesta automašīnu, lai pēc darba nokļūtu mājās. Par šiem braucieniem viņš neesot veicis atbilstošas atzīmes maršrutu uzskaites dokumentos.
Šie gadījumi notikuši laikā, kad departaments vienlaikus risināja vairākus sarežģītus un apjomīgus uzdevumus, tostarp pašvaldības budžeta sagatavošanu, pārejas uz Vienoto skolu īstenošanu un skolu tīkla reorganizācijas plānošanu. Pēc viņa teiktā, šajā periodā darba pienākumi regulāri tika veikti arī ārpus noteiktā darba laika.
Departamenta direktors atzinis pieļauto pārkāpumu un par savām kļūdām uzņēmies atbildību. Viņš norāda, ka ierosinātā lieta tiks izbeigta ar pirmstiesas izlīgumu, un viņš atkāpsies no amata.
Balamovskis norāda, ka lepojas ar departamenta paveikto. Īpaši viņš izceļ Rīgas vidusskolu 10. klašu vienotās digitālās pieteikšanās un uzņemšanas sistēmas ieviešanu, pārejas uz vienoto skolu īstenošanu, kā arī kultūras dzīves attīstību Rīgas apkaimēs.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Balamovskis ilgu laiku bija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs. Par direktoru dome viņu iecēla šī gada 25. martā, bet amatā viņš stājās no aprīļa.
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