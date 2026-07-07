Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu Valsts kancelejas direktora amatam, pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem teica Kulbergs.
Politiķis izteicās, ka viņam neesot bijusi iespēja šim jautājumam pieķerties, bet iepriekš neviens kandidāts neesot bijis noskatīts.
Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa. "Tāpēc skatāmies, kurš būs piemērots un spējīgs šī amata pienākumus patlaban sākt pildīt. Bet tikmēr mēs veidosim konkursu, lai būtu jau kritēriji, ne tādi kā līdz šim, kad neatradām atbilstošu cilvēku. Ir jāuzliek kritēriji, kas ir atvērti un kas dod iespēju pieteikties plašākam ekspertu lokam, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko," teica Kulbergs.
Kā vēstīts, Rinkēvičs jūnija izskaņā izsludināja jaunās koalīcijas ļoti strauji virzītos grozījumus Valsts civildienesta likumā, kas ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa.
Līdz ar šīm izmaiņām
no likuma svītrota norma, kas noteica pienākumu rīkot konkursu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots uz savstarpējas vienošanās pamata.
Grozījumu autori skaidroja, ka līdzšinējais regulējums atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Tāpat norādīts, ka ilgstoša vakanču aizpilde var negatīvi ietekmēt iestāžu darbību un lēmumu pieņemšanu.
Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka atklāts konkurss ir vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās.
Grozījumi paredz arī iespēju Ministru prezidentam bez konkursa iecelt Valsts kancelejas vadītāju.
Iepriekš premjerministrs Kulbergs norādījis, ka ilgstoši konkursi var kavēt iestāžu efektīvu vadību, vienlaikus uzsverot, ka kopumā atbalsta atklātu konkursu organizēšanu.
Savukārt Saeimas frakcija "Progresīvie" aicināja Valsts prezidentu neizsludināt parlamentā pieņemtos grozījumus, paužot bažas par politiskā spiediena risku.
Tikmēr Sabiedriskās politikas centra "Providus" speciālisti pauduši, ka grozījumi nerada pilnīgi jaunu problēmu, bet paplašina jau esošu un nepietiekami caurskatāmu praksi. Tieši tāpēc tos nevar vērtēt tikai tehniski — kā risinājumu vadības nepārtrauktībai.
"Providus" ieskatā tie jāvērtē kontekstā, kur pārcelšana augstākā līmeņa amatos jau patlaban tiek izmantota plaši, bet sabiedrībai nav vienkārša veida pārliecināties, kāpēc konkrētā gadījumā izvēlēta pārcelšana, nevis atklāts konkurss, teikts rakstā.
"Providus" uzskata, ka īstā risināmā problēma ir cita — galvenais uzdevums ir sākt pilnvērtīgu civildienesta sistēmas izvērtējumu, kas ietvertu civildienesta profesionālās autonomijas un politiskās atbildības robežu skaidru definēšanu.
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