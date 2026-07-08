Argentīnas futbolisti otrdien Atlantā Pasaules kausā finālturnīra astotdaļfināla mačā 23 minūšu laikā iesita trīs vārtus un iekļuva ceturtdaļfinālā.
Argentīna ar 3:2 (0:1) uzvarēja Ēģipti.
Vārtus Argentīnai guva Kristians Romero, Lionels Mesi un Enco Fernandess, bet Ēģiptei - Jasers Ibrahims un Mostafa Ziko.
Video: Mesi uzvaras vārti.
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