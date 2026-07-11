Dobeles novada Bēnes tautas nama vadītāja Ingrīda Rozenfelde teic, ka ne vien Bēnē, bet "tagad visas vietas daudzmaz cenšas sevi sakopt, prezentēt un aicina cilvēkus justies labi".
Bēnes tautas nams Bēnes muižas Kungu mājas piebūvētajā daļā pulcējot ļaudis kopš 1998. gada, un turpat muižas parkā, Auces upītes krastā, netālu no vēsturiskā akmens mūra tilta un dzirnavām jau 12 gadus iespējams nākt kopā arī brīvdabas estrādē. Tur vasarās, tāpat kā ziemas mēnešos namā, notiekot teātra izrādes, koncerti, sporta un atpūtas svētki un, protams, balles. Īsāk sakot – "Bēnes tautas nams ir vieta, kur cilvēkiem būt kopā un priecāties". Ingrīda uzsver: "Esam lepni, ka mūsu pagastā kultūras norisēm ir šī skaistā vieta, kur sevi radoši pilnveidot, apliecināt, bagātināt, svinēt un priecāties!" Tautas namā ikdienā sevi pilnveidojot arī amatierteātris "Bēne", vokālais ansamblis "Upes pērles" un tautas lietišķās mākslas studija "Bēne".
Kino. Skarbi, bet patiesi
Jaunākās latviešu filmas, protams, rādām arī savā namā, un pēdējā, ko noskatījos, bija režisora Oskara Rupenheita veidotā kinofilma "Tumšzilais evaņģēlijs". Saskatīju, kā šī filma stāsta par visām sistēmām, kurās vien nonāk cilvēki un kā pēc tam nav vairs iespējams no tām godam iztikt laukā – vai nu viņiem jākļūst par sistēmas daļu, vai arī jāiet bojā. Arī mūsdienās netrūkst šādu sistēmu, sākot no izglītības un beidzot ar veselību. Šī filma bija patiesa, spraiga un emocionāla, labām filmām jau vien divi varianti – vai nu ļoti patīk, vai ļoti nepatīk. Uzskatu, ka tik skarbā filma bija pirmais variants.
Grāmata. Aizraujošie vēstures stāsti
Mazdēla iespaidā izlasīju Gundegas Repšes "Vīrs tapīrs un citas radības", un tādējādi bija par ko padiskutēt ar jauno rīdzinieku, manu mazdēlu. Bija pat žēl, ka šo grāmatu nebiju izlasījusi jau sen, un novērtēju, cik aizraujoši tur parādījās dokumentālais materiāls, ko, protams, jaunie cilvēki nezina: ne to, kā agrāk sauca Rīgas ielas, ne par senāku laiku kultūras personībām. Bija ļoti interesanti un priecājos, ka mazdēlam Mārtiņam ir tik gudri skolotāji, kas vasaras brīvlaikā iesaka izlasīt arī šādas grāmatas.
Izstāde. Sirsnīgi un silti
Protams, izstādes notiek arī tepat, tautas namā, un vienu no tām gaidu īpaši – šobrīd uz Smiltenes novada Mēru muižu aizceļojuši mūsu lietišķās mākslas studijas "Bēne" darinātie darbi, kas tapuši, iedvesmojoties no Raimonda Paula dziesmām. Katram darbiņam izvēlēta viena Paula dziesma, un liekas tik jauki, ka šādā veidā studijas dalībnieces iesaistās Paula jubilejas svinēšanā. Nesen lietišķās mākslas izstādi "Sirdsdarbi" redzēju Auces kultūras centrā un, gluži tāpat kā manām audējām, arī šie darbi bija brīnišķīgi un sirsnīgi – sākot no cimdiņiem, zeķēm, beidzot ar jostām, svārkiem, audumiem un daudz ko citu. Ieejot šajās izstādēs, vienmēr kļūst silti!
Teātris. Jaukais lauku variants
Pēdējo profesionālā teātra izrādi ziemā noskatījos Jaunajā Rīgas teātrī, tā bija "Stāsts par Parsifalu". Taču katrā miestā ir savs amatierteātris, arī pie mums, tāpat arī kaimiņos. Līgo nedēļā skatījos Stelpes teātra "Re, mēs te!" iestudēto Elizabetes Haferes komēdiju "Gadsimta lapsu medības". Elizabete Hafere gan ir pseidonīms latgalietei, kas uzrakstījusi šo ludziņu par kaimiņiem un par vistiņām un lapsām, tostarp arī par kaimiņu attiecībām un arī par dāmām, kuras ilgojas pēc attiecībām ar vīriešiem. Nu, kā jau viss notiek tādā jaukā lauku variantā.
Koncerts. Prieka pilns piedzīvojums
Man ļoti lika priecāties koncerts, kurā piedalījās arī mana mazmeitiņa Madara. Viņa dzied "Slavenajā Rīgas pop&rock studijā", un šovs bija kā audzēkņu gada eksāmens. Piedaloties 64 dalībniekiem no piecu līdz pat 55 gadu vecumam, koncerts ilga daudzas stundas, bet priekšnesumi bija tik daudzveidīgi, tik interesanti un tik nostrādāti, ka vienkārši sēdēju un priecājos par talantīgo latviešu tautu. Protams, ļoti priecājos arī par savu mazbērnu, kas ar tēta palīdzību dziedāja dziesmu "Mafija" ar Raimonda Paula mūziku, Jāņa Petera vārdiem no izrādes "Šerloks Holmss".
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