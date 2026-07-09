Ceturtdien Latvijā turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudzviet nesīs lietu, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes.
Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē.
Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +14, +19 grādus.
Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +16, +18 grādiem.
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