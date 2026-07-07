Naktī uz svētdienu Lietuvā uz automaģistrāles "Via Baltica" avarējis starptautiskās pasažieru pārvadājumu kompānijas "FlixBus" autobuss, kas devās maršrutā Varšava–Tallina. Negadījumā cietuši vairāki pasažieri, kuri nogādāti ārstniecības iestādēs, ziņo portāls "Delfi.lt".
Saskaņā ar Lietuvas Policijas departamenta sniegto informāciju negadījums notika 6. jūlijā ap plkst. 2.10 Marijampoles apriņķī uz autoceļa A5 Marijampole–Kauņa pie Rudišķu ciema. Sākotnējā informācija liecina, ka autobuss "Scania", kuru vadīja 1968. gadā dzimis šoferis, nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ nobrauca no brauktuves un iebrauca grāvī.
Autobusā atradās 20 pasažieri — Lietuvas, Latvijas, Somijas, Ukrainas, Igaunijas un Polijas pilsoņi.
Patlaban tiek precizēts negadījumā cietušo skaits un gūto traumu smagums. Visi cietušie nogādāti tuvākajās slimnīcās.
Par notikušo Lietuvā sākta izmeklēšana, un tiesībsargājošās iestādes vāc pierādījumus saistībā ar iespējamu ceļu satiksmes drošības vai transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu.
Lietuvas likumdošana paredz, ka par šādu pārkāpumu, ja tā rezultātā citai personai nodarīti viegli miesas bojājumi, var piemērot sabiedrisko darbu, naudas sodu, brīvības ierobežošanu, arestu vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.
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