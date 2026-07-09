Valsts policija pēc vairāku mēnešu izmeklēšanas prokuratūrai nodevusi krimināllietu par iespējamiem seksuāla rakstura noziegumiem pret nepilngadīgajiem. Kā vēsta "360TV Ziņas", apsūdzētais ir bijušais Engures vidusskolas informātikas un fizikas skolotājs, kurš vadījis arī vairākus interešu izglītības pulciņus, tostarp šaha nodarbības.
Policija informē, ka apsūdzētais ir 1950. gadā dzimis vīrietis. Šobrīd deviņiem cietušajiem piešķirts īpaši aizsargājamās personas statuss. Cietušie ir gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem, un visi bijuši vienas skolas audzēkņi. Izmeklēšanā konstatētās noziedzīgās epizodes, pēc policijas sniegtās informācijas, notikušas laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Egils Jefremovs norāda: "Kopumā šajā kriminālprocesā ir iesaistīti 50 cilvēki. Ja runājam tieši par noziedzīgajiem nodarījumiem, tad šajā kriminālprocesā ir reģistrēti 25 noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret nepilngadīgām personām."
Policija norāda, ka aizdomās turētais iespējamos noziedzīgos nodarījumus pastrādājis mācību stundu laikā.
Apsūdzētais šobrīd atrodas apcietinājumā. Viņš savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklēšanu. Par seksuāla rakstura darbībām ar mazgadīgu personu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 15 gadiem.
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