Jaunā valdība mēneša laikā pilnībā īstenojusi trīs no 61 prioritārā darba

Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai trīs no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem, žurnālistiem pēc valdības rīcības apspriedes sēdes pavēstīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti.
Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams.
Premjers norādīja, ka ministriem uzdots koncentrēties uz valdības noteiktajām prioritātēm, nevis Ministru kabinetā risināt vienīgi ikdienas jautājumus. Darbu ietekmējuši arī neparedzēti notikumi, tostarp kiberuzbrukums AS "Latvijas valsts meži".
Pēc Kulberga sacītā, progress vērojams patvertņu attīstības, importa un eksporta jautājumu risināšanā, kā arī gatavošanās darbos 15. Saeimas vēlēšanām. Viņš norādīja, ka valdība pie prioritāšu izpildes atgriezīsies pēc mēneša, kad atkārtoti vērtēs paveikto.
Premjers atturējās vērtēt atsevišķu ministru darbu, vienlaikus atzīstot, ka ir iespējams strādāt ātrāk.
Viņš arī norādīja, ka jaunajai valdībai nācies risināt iepriekš neatrisinātus jautājumus ar būtisku fiskālo ietekmi, turklāt ministriem pirmajā darba mēnesī bijis jāiepazīstas ar ministriju darbu, personālu un noteiktajām prioritātēm.
Kā informē Valsts kancelejā, valdība kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem izceļ Latvijas un Ukrainas sadarbības stiprināšanu dronu aizsardzības jomā, civilās aizsardzības regulējuma pilnveidi, nosakot vienotu kārtību militāru incidentu rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanai, atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm un gatavošanos 15. Saeimas vēlēšanām, sagatavojot nepieciešamos digitālos risinājumus. Sagatavots arī Latgales un austrumu pierobežas atbalsta regulējuma konceptuālais ietvars, nosakot tā mērķi, piemērošanas teritoriju, atbalsta virzienus un atbildīgās institūcijas.
Ģimeņu atbalsta jomā paplašinātas tiesības saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību.
Turpmāk daudzbērnu ģimenes to varēs izmantot līdz jaunākā bērna pilngadībai vai 24 gadu vecumam, ja viņš turpina iegūt izglītību vai pilda valsts aizsardzības dienestu.
Valdība arī izceļ, ka pabeigta 15. Saeimas vēlēšanām nepieciešamo digitālo risinājumu sagatavošana, nodrošinot kandidātu sarakstu elektronisku iesniegšanu, elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru un vēlēšanu elektronisko sistēmu ar vēlēšanu gaitas žurnālu un balsu skaitīšanas protokoliem.