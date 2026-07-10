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Krievijas karaspēka virzīšanās temps samazinājies vairāk nekā divas reizes, paziņo Sirskis

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 10. jūlijs, 12:00
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2026. gada 10. jūlijs, 12:00
Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Foto: Ukrainas prezidenta birojs

Krievijas iebrucēju virzīšanās temps pirmajā pusgadā ir samazinājies vairāk nekā divas reizes, bet ienaidnieka vidējie mēneša zaudējumi nogalināto un ievainoto skaita ziņā ir aptuveni 32 000 karavīru, paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.

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"Ienaidnieks mēģināja uzsākt plaša mēroga uzbrukumu, taču faktiski nespēja sasniegt nevienu no izvirzītajiem mērķiem, neraugoties uz gandrīz divkāršo pārsvaru personāla un tehnikas ziņā. Ja iepriekš Krievijas armija veica aktīvas uzbrukuma operācijas 13 operatīvajos virzienos, tad tagad šādu virzienu ir palicis ne vairāk kā seši vai septiņi," pavēstīja Sirskis.

Kā norādīja Sirsks, Ukrainas karaspēks turpina aizsardzības operāciju, to apvienojot ar stabilizācijas pasākumiem, bet atsevišķos virzienos veic aktīvas darbības un saglabā operatīvo iniciatīvu.

"Pašreiz mūsu uzbrukuma operāciju un pretinieka darbību attiecība ir aptuveni 40 pret 60. Tieši pateicoties Ukrainas aizsardzības spēku aktīvajām darbībām 2026. gada pirmajā pusgadā, Krievijas karaspēka virzīšanās temps ir samazinājies vairāk nekā divas reizes," paziņoja Sirskis.

Viņš norādīja, ka, ņemot vērā virzīšanās tempus, puses faktiski ir pietuvinājušās līdzsvaram. "Saglabājas stabila tendence palielināt to teritoriju daļu, ko atbrīvo Ukrainas aizsardzības spēki, salīdzinājumā ar tiem apgabaliem, kur ienaidniekam izdodas virzīties uz priekšu," viņš teica.

Tāpat viņš paziņoja, ka sešu mēnešu laikā, izmantojot "Deep Strike" līdzekļus, Krievijas teritorijā trāpīts 697 mērķiem. Tiešais un netiešais ekonomiskais zaudējums, kas nodarīts pretiniekam, tiek novērtēts vismaz 6,1 miljarda dolāru apmērā. Efektīvi darbojas arī "Middle Strike" kampaņa. Šajā periodā tika iznīcināti 7028 pretinieka objekti.

Turklāt artilērija ir izpildījusi vairāk nekā 456 000 uguns uzdevumu. Raķešu spēki ir veikuši vairāk nekā 1140 triecienus, gaisa spēku aviācija - vairāk nekā 1100, atbalsta vienības - apmēram 1400.

Krievijā Rostovas apgabalā pēc dronu uzbrukuma deg naftas bāzes un osta

Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta.

Taganrogā deg ostas termināls "Kurganņefteprodukt", kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem.

Azovas pilsētā reģistrēti divi ugunsgrēki. Tiek ziņots par dronu triecienu un plašu ugunsgrēku Azovas naftas bāzē, iespējams, uzbrukums tika vērsts arī pret "DonTerminal" naftas bāzi.

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Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars paziņoja, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilota lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem.

"Azovā bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēks divos naftas produktu uzglabāšanas objektos. Taganrogā notiek ugunsgrēka likvidēšana jūras ostas teritorijā," viņš paziņoja.

Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā.

Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Tās projektētā jauda ir aptuveni 6,6 miljoni tonnu naftas gadā. Uzņēmums ražo gāzes benzīnu, tiešās destilācijas benzīnu, mazutu un dīzeļdegvielu. Pēdējais uzbrukums tam tika fiksēts aptuveni pirms mēneša.

Mediji: Krievija risinājusi sarunas ar Ķīnu par cīņu pret "Starlink" satelītiem

Krievija 2023. gadā risināja slepenas sarunas ar Ķīnu par militāro sadarbību un cīņu pret "Starlink" satelītiem, teikts izdevumu "The Insider", "Der Spiegel" un "Le Monde" kopīgā izmeklēšanā.

Izdevumi atsaucas uz prezentācijām, kas 2023. gada rudenī tika demonstrētas Ķīnas un Krievijas trešajā forumā par militāri tehnisko sadarbību, kā arī uz divpusējo darba protokolu, kas tika parakstīts pēc sarunām Maskavā 2023. gada jūnijā.

Saskaņā ar šiem dokumentiem Krievija un Ķīna apsprieda sadarbību kosmosa ieroču jomā, satelītu iznīcināšanā, pretgaisa un pretraķešu aizsardzībā, militārajā tehnikā, aviācijā un karaspēka apgādē.

Tika ierosināts cīnīties pret "Starlink", veicot kiberuzbrukumus caur civilo lietotāju termināļiem, kā arī fiziski iznīcinot satelītus ar lētu Ķīnas ražojuma pārtvērēju palīdzību. Turklāt Ķīnas puse iestājās par tehniskās alianses izveidi pret "Starlink", kurā tiktu uzaicinātas citas ieinteresētās valstis.

Kā norāda "The Insider", Maskavā parakstītais protokols liecina par vienošanos starp Krieviju un Ķīnu sākt zema augstuma gaisa aizsardzības sistēmas un pretraķešu bruņojuma izstrādi, kam būtu jāpārtver ASV hiperskaņas raķetes, ballistiskās raķetes un manevrējošie kaujas bloki. Tāpat puses vienojās sākt "perspektīvu gaisa aizsardzības un pretraķešu sistēmu" projektēšanu.

Šo vienošanos rezultāts, piemēram, ir autonomais bezpilota lidaparāts V2U, ko Krievijas bruņotie spēki izmanto karā Ukrainā. Daudzas tā sastāvdaļas ir ķīniešu ražojums, tostarp mākslīgā intelekta modulis.

Šonedēļ aģentūra "Reuters" ziņoja, ka Krievijas karaspēks mēģina traucēt "Starlink" darbību, izmantojot jaudīgas radioelektroniskās cīņas sistēmas. Tādējādi Krievijas militārie spēki plāno traucēt Ukrainas bezpilota lidaparātiem veikt uzbrukumus.

Krievi uz Ukrainu raidījuši 137 dronus

Naktī uz piektdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 137 dažādu tipu droniem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 114 dronus, teikts paziņojumā.

Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.

Fiksēti 18 trieciendronu trāpījumi 16 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās četrās vietās.

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