Trešdien SIA "Rapsoil" vēja parka būvniecības objektā Liepājā vienas turbīnas spārns nolūzis un nokritis 72 stundu testēšanas laikā, tā pēc šorīt notikušās Liepājas pašvaldības un būvvaldes pārstāvju tikšanās ar uzņēmuma pārstāvjiem, vēsta pašvaldība.
Uzņēmuma pārstāvji ir devušies uz objektu, lai izvērtētu situāciju. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne informēja, ka vietvara ar šādu gadījumu saskaras pirmo reizi, tādēļ pašlaik vēl nav iespējams precīzi noteikt notikušā cēloņus. Ir izveidota iekšējā krīzes vadības grupa, kas veiks detalizētu situācijas analīzi un izvērtējumu, informēja Lazdāne.
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto sākotnējo informāciju, viens spārns, iespējams, aizķēris otru, taču precīzs notikušā iemesls vēl tiks noskaidrots. Negadījums noticis 72 stundu testēšanas laikā. Būvdarbi objektā ir pabeigti, taču būve vēl nav nodota ekspluatācijā.
Uzņēmums prognozē, ka nākamās nedēļas sākumā varētu būt zināmi sākotnējie secinājumi par notikušā cēloņiem.
Līdz turpmākam lēmumam visi darbi objektā ir apturēti. Teritorijā ir uzstādītas videonovērošanas kameras un nodrošināta apsardze.
Cilvēki negadījumā nav cietuši.
"Rapsoil" vēja parks ir vērienīgs un ilgstoši apspriests projekts Liepājā. Būvniecības iecere paredz izvietot 12 vēja turbīnas, kuru kopējā jauda plānota 57,6 megavati (MW) gar 14. novembra bulvāri. Turbīnu torņa augstums sasniedz 82,5 metrus, bet kopējais augstums ar spārniem ir gandrīz 150 metri.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Rapsoil" apgrozījums pērn bija 30 508 eiro. Uzņēmuma zaudējumi sasniedza 527 089 eiro. Uzņēmums dibināts 2002. gadā. Tā pamatkapitāls ir 35 175 246 eiro. Uzņēmums pieder Lietuvas kompānijai UAB "Enervia".
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