4. jūlijā ap plkst. 19.10 Smiltenē, Baznīcas laukumā, automašīnas "BMW" vadītāja netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no brauktuves un ietriecās sētā, pa ceļam uzbraucot arī soliņam un atkritumu konteineram, vēsta portāls "Ziemeļlatvija".
Negadījumā neviens cilvēks nav cietis.
Pārbaudē noskaidrots, ka sieviete pie automašīnas stūres bija sēdusies alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija viņas izelpotajā gaisā bija 0,53 promiles. Par notikušo Valsts policijā sākts administratīvā pārkāpuma process.
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