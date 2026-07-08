Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu naktī uz ceturtdienu.
Saskaņā ar LVĢMC prognozēm, Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet naktī uz ceturtdienu centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu. Naktī vietām iespējams ļoti stiprs lietus un pērkona negaiss.
Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas plkst. 20 līdz ceturtdienas plkst. 8.
LVĢMC brīdina, ka lielā nokrišņu daudzuma ietekmē augsne kļūs mitra un nespēs uzsūkt ūdeni, lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst.
Sagaidāms, ka applūdīs upju palienes un zemākās vietas, atsevišķās vietās izraisot arī īpašumu un infrastruktūras applūšanu, iespējama ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi.
Applūdušajās teritorijās pastāv varbūtība, ka būs nepieciešama evakuācija.
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