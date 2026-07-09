Pēdējā laikā sociālajos tīklos arvien biežāk tiek salīdzināti divi influenceru pāri – Niks Endziņš un Sindija Bokāne, kā arī Marta Salcēviča un Ronalds Burnickis. 1188.lv sarunu ciklā "Un tā tas sākās" Endziņš un Bokāne noliedza apgalvojumus, ka censtos atdarināt otru pāri, uzsverot, ka līdzīga satura veidošana pāru vidū ir ierasta parādība.
Intervijā pāris atbildēja uz jautājumu, kas regulāri parādās sociālo mediju komentāros, – vai viņi iedvesmojas no Martas Salcēvičas un Ronalda Burnicka. Kā zināms, Salcēviča ir Endziņa bijusī partnere, kura šobrīd gatavojas kāzām ar "BAVA" autoskolas vadītāju Ronaldu Burnicki.
Endziņš kategoriski noliedza, ka viņi mēģinātu līdzināties Salcēvičai un Burnickim, pat norādot, ka situācija esot pretēja.
“Es Sindijai individuālo numurzīmi uzdāvināju. Saka, ka špikoju no viņiem. A varbūt es špikoju no “Elyndi”? Man liekas, viņi špiko no mums. Goda vārds! Man ir balts S klases Mersedess. Kāpēc Burnickis nopirka Martai arī tādu?” retoriski jautāja satura veidotājs.
Arī Bokāne uzskata, ka šādi salīdzinājumi ir pārspīlēti. “Tas ir absurds! Tas jau ir aizgājis, kā trends. Man liekas, ir daudz pāri, kas dara līdzīgas lietas. Mēs iedvesmojamies no “Elyndi” un citiem ārzemju pāriem, ” viņa komentēja.
Endziņš arī atklāti pauda savu viedokli par bijušo draudzeni: “Sindija ne tuvu nestāv klāt tai sievietei. Tad, kad es satiku Sindiju, es beidzot sapratu, kas ir īsta, gudra un pieaugusi sieviete. Es esmu laimīgs, ka satiku Sindiju un ka tas otrs cilvēks manā dzīvē nav. ”
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