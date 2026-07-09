Piektdien lietus Latvijā mazināsies un kļūs siltāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī vietām debesis skaidrosies. Daudzviet līs, nakts sākumā vietām gaidāms stiprs lietus, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies.
Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš piekrastē pūtīs brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Nakts gaitā vējš pakāpeniski pierims un no rīta būs lēns visā valstī. Gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem.
Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem līs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 13-14 grādi.
Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis skaidrosies. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā.
Vējš pūtīs lēni līdz mēreni, pārsvarā no ziemeļu puses. Gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
Galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā brīžiem īslaicīgi līs. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs 20-22 grādi.
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