Gada inflācija jūnijā Latvijā sarukusi līdz 3,4%

Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā — šogad jūnijā salīdzinājumā ar 2025. gada jūniju — pieauga par 3,4%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūnijā pieaudzis par 3,5%.
Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bija atpūtai, sportam un kultūrai, bet būtiskākais cenu kritums bija transporta grupai, galvenokārt degvielai, informē CSP.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada jūnijā, salīdzinot ar 2026. gada maiju, bija atpūtai, sportam un kultūrai (+0,3 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,1 procentpunkts), kā arī transporta grupai (-0,2 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts), apģērbiem un apaviem (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,5%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (-10%), ko galvenokārt ietekmēja cenu samazinājums tomātiem un gurķiem.
Galvenokārt akciju ietekmē vidējais cenu līmenis samazinājās svaigām vai saldētām zivīm (-7,6%), sviestam (-5,3%), atspirdzinošajiem dzērieniem (-4,5%), olīveļļai (-6,4%). Akciju ietekmē lētākas bija svaigas ogas (-8,6%), svaigi kauleņi un sēkleņi (-5,6%), galvenokārt nektarīni. Lētāki kļuva svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (-5,1%).
Savukārt dārgāki akciju noslēgumu rezultātā kļuva vājpiens (+3,4%) un šokolāde (+2,6%). Cenas palielinājās svaigiem citrusaugļiem (+5,7%).
Apģērba un apavu grupā cenas samazinājās par 1,6%. Apģērbiem cenas kritās vidēji par 1,2%, bet kurpēm un citiem apaviem — par 3,3%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,9%.
Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu grupā bija siltumenerģijai (+1,3%). Dārgāka bija arī mājokļa īres maksa (+2,9%), elektroenerģija (+0,8%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+1,1%) un materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (+1,6%).
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,5%, būtiskākā ietekme uz cenu kritumu grupā akciju ietekmē bija medikamentiem.