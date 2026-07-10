Šī gada 10. jūnijā Romas pāvests Leons XIV Barselonā iesvētīja Svētās Ģimenes ("Sagrada Família") bazilikas galveno torni. 

Šī 172,5 metrus augstā smaile, kuras celtniecība ilga 144 gadus, padara Svētās Ģimenes baziliku par pašu augstāko kristiešu dievnamu pasaulē. Šodien dzird apgalvojumus, ka modernā cilvēka katedrāles esot lielveikali un stadioni. Tieši tie esot kļuvuši par jaunajām kulta un pielūgšanas vietām, kas liecinot par Rietumu pasaules dekadenci un vājumu. Patiesībā daudzās Eiropas valstīs lielveikali svētdienās tiek slēgti. Bet par stadioniem mums nepavisam nevajadzētu kaunēties, tie līdz mūsu dienām ir atnākuši no Eiropas civilizācijas šūpuļa, no Senās Grieķijas. Un ir tikai simboliski, ka nākamajā dienā pēc Barselonas bazilikas torņa iesvētīšanas, 11. jūnijā, leģendārajā Acteku stadionā Mehiko sākās Pasaules kausa cīņas futbolā. Patlaban turnīrā notiek pats interesantākais – izslēgšanas spēles.

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