Latvijas izlase ar graujošu uzvaru pār Austriju iekļūst PK kvalifikācijas otrajā posmā

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā spēlē pārliecinoši uzvarēja Austriju un iekļuva otrā posma sacensībās.
Latvijas izlase F grupas spēlē uzvarēja ar 112:66 (22:22, 32:20, 30:9, 28:15).
Latvijas izlases labā 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš realizēja sešus no septiņiem tālmetieniem. Pa 15 punktiem guva Rihards Lomažs un Artūrs Žagars, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, 14 punktus guva Artūrs Strautiņš, 12 punktus — Kārlis Šiliņš, bet pie punktiem tika visi 12 laukumā gājušie basketbolisti, kopā izmetot 41 tālmetienu un trāpot 17 no tiem.
Austriešiem 19 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Nordins Kapičs, 12 punktus guva Starlins Inoa, bet pa 11 punktiem — Niko Zelezniks un Daniels Frīdrihs, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles.
Latvieši bija precīzāki divpunktu (63,89% pret austriešu 45,45%) un trīspunktu (41,46%:26,92%) metienos, uzvarēja cīņā zem groza (50:29), vairāk rezultatīvi piespēlēja (31:16), maz kļūdījās (6:12) un biežāk pārķēra bumbu (7:2).
Mača rezultātu ar precīzu soda metienu atklāja Artūrs Žagars, bet trešās minūtes beigās Kapičs, gūdams divus punktus un panākdams 6:6,
lēcienā zem Latvijas izlases groza ar elkoni Žagaram pārsita lūpu, kuram tika sniegta medicīniskā palīdzība
un kuru laukumā nomainīja Toms Skuja. Septītajā minūtē, kad rezultāts bija 17:13 mājinieku labā, Žagars atgriezās laukumā un pēc spēlētas minūtes ar trīspunktu metienu panāca Latvijas izlases lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā — 20:13.
Austrieši līdz ceturtdaļas beigām atspēlējās, atlikušajā laikā sešus punktus gūstot Starlinam Inoam. Vispirms viņš realizēja divus soda metienus, bet sekundi pirms ceturtdaļas beigām realizēja patālu tālmetienu un pēc tam arī soda metienu, jo metiena brīdī noteikumus pret viņu pārkāpa Rolands Šmits — 22:22.
Otro ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu sāka Roberts Blumbergs, latviešiem pakāpeniski palielinot pārsvaru un pēc Kārļa Šiliņa divpunktu metiena panākot 15 punktu pārsvaru — 50:35.
Otro puslaiku ar trim gūtiem punktiem sāka viesi, taču latvieši atkal palielināja pārsvaru un ar Šiliņa divpunktu metienu panāca līdz tam lielāko pārsvaru — 67:49.