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#basketbolisti #izlase #sacensības #sportisti

Latvijas izlase ar graujošu uzvaru pār Austriju iekļūst PK kvalifikācijas otrajā posmā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 07. jūlijs, 07:46
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2026. gada 07. jūlijs, 07:46
Artūrs Žagars 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē basketbolā vīriešiem starp Latviju un Austriju "Xiaomi arēnā".
Artūrs Žagars 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē basketbolā vīriešiem starp Latviju un Austriju "Xiaomi arēnā".
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā spēlē pārliecinoši uzvarēja Austriju un iekļuva otrā posma sacensībās.

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Latvijas izlase F grupas spēlē uzvarēja ar 112:66 (22:22, 32:20, 30:9, 28:15).

Latvijas izlases labā 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš realizēja sešus no septiņiem tālmetieniem. Pa 15 punktiem guva Rihards Lomažs un Artūrs Žagars, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, 14 punktus guva Artūrs Strautiņš, 12 punktus — Kārlis Šiliņš, bet pie punktiem tika visi 12 laukumā gājušie basketbolisti, kopā izmetot 41 tālmetienu un trāpot 17 no tiem.

Austriešiem 19 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Nordins Kapičs, 12 punktus guva Starlins Inoa, bet pa 11 punktiem — Niko Zelezniks un Daniels Frīdrihs, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles.

Latvieši bija precīzāki divpunktu (63,89% pret austriešu 45,45%) un trīspunktu (41,46%:26,92%) metienos, uzvarēja cīņā zem groza (50:29), vairāk rezultatīvi piespēlēja (31:16), maz kļūdījās (6:12) un biežāk pārķēra bumbu (7:2).

Mača rezultātu ar precīzu soda metienu atklāja Artūrs Žagars, bet trešās minūtes beigās Kapičs, gūdams divus punktus un panākdams 6:6,

lēcienā zem Latvijas izlases groza ar elkoni Žagaram pārsita lūpu, kuram tika sniegta medicīniskā palīdzība

un kuru laukumā nomainīja Toms Skuja. Septītajā minūtē, kad rezultāts bija 17:13 mājinieku labā, Žagars atgriezās laukumā un pēc spēlētas minūtes ar trīspunktu metienu panāca Latvijas izlases lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā — 20:13.

Austrieši līdz ceturtdaļas beigām atspēlējās, atlikušajā laikā sešus punktus gūstot Starlinam Inoam. Vispirms viņš realizēja divus soda metienus, bet sekundi pirms ceturtdaļas beigām realizēja patālu tālmetienu un pēc tam arī soda metienu, jo metiena brīdī noteikumus pret viņu pārkāpa Rolands Šmits — 22:22.

Otro ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu sāka Roberts Blumbergs, latviešiem pakāpeniski palielinot pārsvaru un pēc Kārļa Šiliņa divpunktu metiena panākot 15 punktu pārsvaru — 50:35.

Otro puslaiku ar trim gūtiem punktiem sāka viesi, taču latvieši atkal palielināja pārsvaru un ar Šiliņa divpunktu metienu panāca līdz tam lielāko pārsvaru — 67:49.

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Latvijas valstsvienības spēlētāji turpināja strauji palielināt pārsvaru, Šiliņam ar diviem soda metieniem 27. minūtē panākot 72:51, Klāvam Čavaram ar divpunktu metienu 39 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām sasniedzot 30 punktu pārsvaru — 81:51, bet 20 punktu izrāvienu ar trīspunktnieku pēdējās ceturtdaļas sākumā pabeidza Žagars — 87:51.

33. minūtē Mārtiņš Laksa ar tālmetienu pārsniedza 40 punktu pārsvaru — 94:53, bet simto punktu 36. minūtē ar divpunktu metienu guva Blumbergs (100:55).

Lielāko pārsvaru mājinieki panāca pēc Artūra Strautiņa āķa metiena — 102:55, bet mača beigās viesiem izdevās rezultāta starpību nedaudz samazināt.

Polija grupā paliek nepārspēta

Otrā grupas spēlē pirmdien Polija, kas jau bija nodrošinājusi vietu otrās kārtas turnīrā, mājās ar 92:84 (18:16, 28:28, 27:21, 19:19) pārspēja Nīderlandi.

Uzvarētājiem 18 punktus guva Kamils Lačinskis, vēl trim basketbolistiem gūstot 11-13 punktus.

Nīderlandei 26 punktus, piecas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Keje van der Vūrsts, 21 punktu guva Lukass Kruithofs, bet 15 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un septiņas kļūdas sakrāja spēli piecu piezīmju dēļ priekšlaicīgi beigušais Mareins Ververss.

F grupā pirmo vietu ar sešām uzvarām sešās spēlēs izcīnīja Polija, trīs uzvaras tika Latvijai, divas — Nīderlandei un viena — Austrijai.

Piektdien Latvijas izlase galvenā trenera Jāņa Gailīša debijā oficiālās spēlēs viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi.

Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 86:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.

Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.

Latvijas izlases sastāvs pret Austriju:

Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps (Toruņas "Twarde Pierniki", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).

Austrijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:

Erols Erseks (Heidelbergas "MLP Academics", Vācija), Daniels Frīdrihs, Miro Zaps (abi - Gmundenes "Swans", Austrija), Niko Železniks (Klosterneiburgas "Dukes", Austrija), Timo Lanmillers ("Rasta Vechta", Vācija), Florians Kepels, Edi Patekars (abi - Obervartas "Gunners", Austrija), Daniels Grgičs (Kapfenbergas "Bulls", Austrija), Nordins Kapičs (Dienvidkarolīnas Universitāte, NCAA), Finns Šots (Jūtas Universitāte, NCAA), Ēriks Dīcs (Traiskirhenes "Lions", Austrija), Elvīrs Jakupovičs, Starlins Inoa Gils (Velsas "Flyers", Austrija).

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#basketbolisti #izlase #sacensības #sportisti
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