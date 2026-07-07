Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, intervijā laikrakstam "Financial Times" pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā, tāpēc par kaujas lauku ir kļuvušas debesis. "Un šajā konfrontācijā jau ir daudz mazāka nozīme tam, kura teritorija ir lielāka. Mēs esam pārgājuši gaisa telpā. Un gaisā mēs jau esam konkurētspējīgi," piebilda Zelenskis.
Viņš norādīja, ka Ukrainai ir kritiska vājā vieta - pretgaisa aizsardzība -, bet pat neskatoties uz to, tā spēj uzvarēt.
Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu saasināšanās galu galā vājinās Vladimira Putina apņēmību turpināt karu.
"Kad uz Maskavu lidos nevis simts, bet tūkstoš bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs. Kad viņš sāks to izjust personīgi, kad sāks to redzēt ar savām acīm, padomnieki viņu pārliecinās pārcelties kaut kur aiz Urāliem. Jo tālāk Putins atradīsies no Maskavas, jo tuvāk būs kara beigas," teica Zelenskis.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 412 250
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 412 250 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1200 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 097 tankus, 24 899 bruņutransportierus, 45 508 lielgabalus un mīnmetējus, 1917 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1478 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1848 sauszemes bezpilota sistēmas, 394 846 bezpilota lidaparātus, 4887 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 117 085 automobiļus un autocisternas, kā arī 4394 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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