Latvijas un vēl astoņas valstis veidos Aizsardzības, drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu aizsardzības un drošības projektu attīstībai.
Iniciatīvu par bankas izveidi rosinājusi Kanāda, un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Par bankas izveidi paziņots NATO samitā Ankarā, Turcijā. Kopīgajā paziņojumā valstu līderi uzsver, ka NATO dalībvalstīm palielinot ieguldījumus aizsardzībā, paplašinot ražošanas jaudas un stiprinot militārās spējas, ir nepieciešams efektīvāk izmantot gan valsts, gan privātos finanšu resursus.
Tādēļ valstis apņēmušās sadarboties, lai izveidotu jaunu starptautisku finanšu institūciju, kas nodrošinās stabilākas kreditēšanas iespējas, uzlabos piekļuvi finansējumam, samazinās finansēšanas izmaksas un atbalstīs dalībvalstu aizsardzības rūpniecības attīstību un ražošanas jaudu paplašināšanu. Jaunās bankas uzdevums nebūs aizstāt esošos nacionālos vai starptautiskos finansēšanas mehānismus, bet gan tos papildināt.
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