Daudzi vecāki priecājas, ka viņu mazuļiem, kuri apmeklē pilsētu bērnudārzus, ir iespēja izzināt dabu, praktiski darbojoties ārā, pētot augus, dzīvniekus, gadalaikus, novērojot bioloģisko daudzveidību un eksperimentējot. 

Meža bērnudārzi īpaši populāri ir Ziemeļeiropā un Vācijā, kur ievērojama daļa mācību notiek mežā vai citā dabiskā vidē. Šī tendence – dabas izzināšana caur praktisku darbību un novērojumiem – ir ielikta arī jaunajā pirmsskolas mācību saturā "Skola 2030". Baiba Dambe jau 2017. gadā savā kvalifikācijas darbā pedagoģijā ar nosaukumu "Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā", kas izstrādāts Latvijas Universitātē, raksta par nepieciešamību arvien vairāk attīstīt brīvdabas pedagoģiju: "Mūsdienu urbanizētajā pasaulē, kurā arvien lielāka loma bērnu ikdienā ir medijiem un elektroniskajām ierīcēm, kurā katra diena ir līdz sīkumam saplānota un pilna dažādu aktivitāšu, ierobežojot bērnu iespējas nodoties brīvajām rotaļām, kurā vecāki pārmērīgi rūpējas par saviem bērniem, mēģinot pasargāt no vismazākā riska, arī saskarsme ar dabu kļūst arvien retāka un pastarpinātāka, liedzot bērnam pilnvērtī

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