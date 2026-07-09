Tunelī starp Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un Centrāltirgu sācies darbs pie lielformāta sienas gleznojuma "Rīgas Atlantīda". Murāli veido pazīstamie mākslinieki Dainis Rudens un Igors Gubenko.

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Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda"
Gājēju tunelī zem Rīgas dzelzceļa, sabiedriskā transporta pieturvietā starp Stacijas pulksteni, Origo un Rīgas Centrāltirgu 7. jūlijā tiek pabeigts klimata sienas gleznojums, grafiti murālis, par zemūdens pasauli "Rīgas Atlantīda". Autori ir Dainis Rudens
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
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Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji
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Iedvesmojoties no Rīgas pilsētas kanāla ekosistēmas, mākslas darbs pārvērtīs pazemes pāreju par simbolisku zemūdens pasauli, pievēršot uzmanību dabas daudzveidībai, klimata pārmaiņām un zaļākas pilsētvides nozīmei.

Projekts tapis Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas domes sadarbībā starptautiskās iniciatīvas "Urban ReLeaf" ietvaros. Murāļa koncepcija izstrādāta, iesaistot vietējos iedzīvotājus un balstoties pētījumos par Rīgas klimatu un pilsētvidi.

Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Top murālis "Rīgas Atlantīda".
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

 

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