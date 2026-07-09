Tunelī starp Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un Centrāltirgu sācies darbs pie lielformāta sienas gleznojuma "Rīgas Atlantīda". Murāli veido pazīstamie mākslinieki Dainis Rudens un Igors Gubenko.
Iedvesmojoties no Rīgas pilsētas kanāla ekosistēmas, mākslas darbs pārvērtīs pazemes pāreju par simbolisku zemūdens pasauli, pievēršot uzmanību dabas daudzveidībai, klimata pārmaiņām un zaļākas pilsētvides nozīmei.
Projekts tapis Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas domes sadarbībā starptautiskās iniciatīvas "Urban ReLeaf" ietvaros. Murāļa koncepcija izstrādāta, iesaistot vietējos iedzīvotājus un balstoties pētījumos par Rīgas klimatu un pilsētvidi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu