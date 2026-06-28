Bijušais UFC cīkstonis Dastins Porjē ASV Džordžijas štatā aizturēts saistībā ar atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā pēc incidenta Atlantas Hārtsfīlda–Džeksona starptautiskajā lidostā. Pēc aizturēšanas viņš atbrīvots pret drošības naudu, bet vēlāk publiski atzina, ka viņam nepieciešama palīdzība cīņā ar alkohola lietošanu. vēsta ārvalstu mediji.
Saskaņā ar Atlantas policijas sniegto informāciju, svētdien ap plkst. 16.50 likumsargi tika izsaukti uz lidsabiedrības "Delta Air Lines" izlidošanas vārtiem pēc ziņām par iereibušu pasažieri, kuram bija liegts iekāpt reisā uz Floridas štatu.
Policija norāda, ka 37 gadus vecais Porjē skaļi lamājās uz aviokompānijas darbiniekiem un izturējās agresīvi arī pret policistiem. Viens no notikuma vietā esošajiem policistiem atpazina Porjē kā bijušo profesionālo jauktās cīņas mākslas sportistu un pieprasīja papildu ekipāžu, ņemot vērā viņa uzvedību.
Policijas publiskotajā ķermeņa kameru video redzams, ka Porjē izaicina policistu uz kautiņu, vairākkārt sakot: "Es varu ar tevi kauties tūlīt pat." Vēlāk viens no policistiem brīdināja, ka nepieciešamības gadījumā izmantos elektrošoka ierīci. Porjē aizturēts bez fiziskas pretošanās un nogādāts Kleitonas apgabala cietumā, kur viņam izvirzīta apsūdzība par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.
Pēc aizturēšanas sportists sociālajos medijos publicēja īsu ierakstu: "Mīlu jūs visus. Es strādāju ar sevi." Nākamajā dienā viņš publicēja plašāku paziņojumu, kurā atzina, ka pēc profesionālās karjeras beigām saskāries ar grūtībām.
"Esmu nonācis līdz brīdim, kad man nepieciešama palīdzība. Aiziešana no cīņu sporta man nav bijusi viegla, un alkohols nav risinājums. Tas izpostīja mana tēva dzīvi, un es nepieļaušu, ka tas izpostīs manējo," rakstīja Porjē.
Cīkstonis profesionālo karjeru noslēdza pagājušajā gadā pēc 16 gadiem jauktās cīņas mākslā. Viņš karjeras laikā izcīnīja uzvaras pār Konoru Makgregoru, Maksu Holoveju, pašreizējo čempionu Džastinu Geičī un citiem pazīstamiem cīkstoņiem. Lai gan viņš nekļuva par neapstrīdēto UFC čempionu, Porjē tiek uzskatīts par vienu no savas paaudzes ievērojamākajiem sportistiem.
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