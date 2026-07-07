1188.lv sarunu ciklā “Un tā tas sākās” uz sarunu aicināti Sindija Brokāne un Niks Endziņš. Kad saruna ievirzās par dalību šovā “Slavenības. Bez filtra”, kurā viņi piedalījās savu attiecību pašā sākumā, abi atzīst, ka tas radījis papildus spriedzi. Gribējies arī savu dzīvi rādīt ideālu, nevis tādu, kāda tā ir patiesībā.
Nika un Sindijas attiecības bija pašā sākumposmā, kad viņi piedalījās šovā “Slavenības. Bez filtra”, un jautāti, vai tas neradīja papildus spriedzi, abi vienā balsī atbild, ka tā bija gan.
“Bija spriedze, jā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc mēs gribējām bišķiņ paņemt pauzi tajā šovā, jo mums vajadzēja vienam otru iepazīt vēl tuvāk. Nu tagad ir jau vairāk kā pusgads, kopš esam kopā, un mēs esam viens otru iepazinušu vēl tuvāk, brīvāki esam. Bija tā spriedze, jo tas bija tas laiks, kad gribējās visu parādīt skaistāk, nekā patiesībā ir – pirms filmēšanas matus sakārtot, pūderīti uzlikt,” atklāj Niks.
Sindija atceras gadījumu, kad abi filmēti it kā no rīta pamostamies: “Es atceros, bija viena tādas epizodes filmēšana, kur bija jāfilmē rīts gultā. Un mēs uz dušu aizskrējām, salikām tonālos un tad gaidījām filmēšanas komandu.”
Niks piebilst, ka nu jau sajūtas būtu pavisam citas: “Varbūt tagad, ja tā būtu, būtu tiešām pilnīgi vienalga. Bet, cik esmu runājis, tā daudziem ir, ka sākumā viņi grib parādīt skaistāk, nekā ir. Un arī vajag uzaudzēt to ādu, lai tu varētu sabiedrībai parādīt, kā patiesībā ir, nevis feikot, iet matus izmazgāt, uzlikt pūderi un skriet atpakaļ gultā.”
Sindija piekrīt arī par spriedzi tieši abu starpā: “Jā, man liekas, ka tā spriedze tiešām bija, un arī mūsu starpā, mēs nebijām līdz galam drosmīgi teikt visu līdz galam, kā mēs jūtamies. Ja bija kaut kādas situācijas, kuras varbūt Nikam nepatika, viņš varbūt pieklusēja, es kaut ko pieklusēju, tad tagad tā nav. Tagad mēs tiešām ļoti brīvi komunicējam, un, ja kaut kas nepatīk, mēs mēģinām par to runāt. Attiecību sākumā mēs varbūt negribam celt tos konfliktus tik daudz.”
Un Niks apsola: “Ja mēs atgriezīsimies šovā, mēs atgriezīsimies desmit reizes labāki.”
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