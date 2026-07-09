Runājot bijušā premjera, tagad eirokomisāra Valda Dombrovska ("JV") vārdiem, pie partijas kājām ir nomesta vara.
Tagad to saņēma "Apvienotais saraksts", kas var būt arī tā lielā iespēja. Premjera Andra Kulbergam vadībā "AS" var aizsākt jaunu posmu Latvijas politikā, kā to 2009. gada martā V. Dombrovska vadībā izdarīja "Vienotība". Viens no "AS" līderiem, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns nesen "Latvijas Avīzei" teica: "Mūsu rokās ir iespēja sākt jaunu ciklu Latvijas politikā. Mēs uz to mērķtiecīgi gājām, bet tā ir arī milzīga atbildība."
Situāciju 2009. gadā un tagad nevar salīdzināt. Toreiz valsti bija skārusi finanšu krīze, bet tagad politisko krīzi izraisīja Evikas Siliņas ("JV") valdības partneru nespēja sastrādāties. Vairāki "AS" politiķi atzina, ka neticēja valdības krišanai līdz vēlēšanām. "AS" laiku opozīcijā izmantoja, lai gatavotos varas pārņemšanai pēc Saeimas vēlēšanām. E. Smiltēns jau pirms vairākiem mēnešiem apgalvoja, ka "AS" ir nopietnākā alternatīva "Jaunajai Vienotībai". Tagad svarīgi ir nostrādāt šos mēnešus tā, lai A. Kulbergs varētu vadīt valdību arī pēc vēlēšanām.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc E. Siliņas atkāpšanās valdības veidošanu uzticēja A. Kulbergam kā lielākās opozīcijas partijas nominētajam premjera amata kandidātam. Iespējams, prezidents arī lūkojās pēc politiķa, kurš varētu būt potenciālais valdības vadītājs 15. Saeimas laikā. Tas, ka A. Kulbergs nebija strādājis valdībā, pēc E. Rinkēviča domām, varbūt pat ir labi, jo "pieredze iegrožo jaunas idejas". Tagad "AS" ir iespēja parādīt, kā lietas, par kurām apvienība kritizēja valdošos, var darīt labāk. "AS"