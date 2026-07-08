Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008.gadā dzimušo Tekle Gdey, kurš aizgāja no bērnu aprūpes centra un nav atgriezies.
Puisis arī nav devis ziņu par šī brīža atrašanās vietu, viņam ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazudušā jaunieša pazīmes: tumša āda, augums 1,72 m, kalsna miesas būves, īsi, sprogaini, tumši mati. Tekle Gdey bija ģērbies melnas krāsas jakā ar kapuci, melnas sporta biksēs, kājās sporta apavi, sarunājas angļu valodā.
Ja zināma viņa iespējamā atrašanās vieta, iedzīvotāji aicināti zvanīt 64603577 vai 112, vai rakstīt ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
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