Jau rītdien, 11. jūlijā, Mežaparka Lielajā estrādē skanēs mēnešiem ilgi gaidītais šīs vasaras lielais mūzikas notikums – lielkoncerts "Manai Dzimtenei".
Tajā dziesmās vienosies vairāk nekā 200 kori ar vairāk nekā 6000 dziedātājiem no Latvijas un visas pasaules, kā arī iemīļoti solisti, aktieri un, pēc rīkotāju aicinātā, arī skatītāji. Programmas centrā Mežaparka estrādē skanēs Raimonda Paula melodijas – gan "Svētvakars", "Pērļu zvejnieks", "Manai Dzimtenei", "Es nāku no mazas tautas", gan "Sanāciet, sadziediet" un vēl citas, kopā vairāk nekā 30 skaņdarbu, kas vieno dažādu paaudžu klausītājus un rada piederības sajūtu.
"Latvijas Avīze" uz sarunu par koncertu aicināja tā režisori Ditu Lūriņu-Eglienu. Tiesa, lai arī nu jau pienācis vasaras vidus, nupat vēl uz Nacionālā teātra skatuves Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienās Silmačos" piedzīvojām aktrises enerģisko, dzīvespriecīgo, stalto un lepno Antoniju. Sākot no mazās Tonijas lomas, sākot no pirmā režijas darba, 2019. gada "Ķiršu dārza" Liepājas teātrī, līdz lielkoncertam "Manai Dzimtenei" Mežaparkā, skatoties nākotnē, enerģiskā un staltā aktrise uzsver: "Paplašinot robežas, ir vērts gan dzīvot, gan nodarboties ar mākslu. Man ir tik daudz radošo plānu!"
Pēc mēnešiem ilgas gatavošanās jau rītdien Mežaparka Sidraba birzī skanēs koncerts "Manai Dzimtenei". Ko esat iecerējusi, kādi būs šīs vasaras lielākie dziedāšanas svētki?
D. Lūriņa-Egliena: Aicinu vienoties vienkāršā dziedātpriekā, apliecinājumā, ka gribam sanākt kopā un vēlamies dziedāt. Sanāksim kopā tāpēc, ka mēs ļoti gribam dziedāt, tāpēc, ka mīlam šīs dziesmas, protams, neapšaubāmi mīlam visas Raimonda Paula sarakstītās dziesmas, bet šajā reizē gribam svinēt tieši Meistara kormūziku. Man ir liels prieks, ka repertuārā ietvērām arī mazāk zināmas, mazāk dziedātas kordziesmas, no kurām, lai cik tas būtu pārsteidzoši, vairākas bija jaunums pat pašiem koristiem un diriģentiem. Tāpat arī dziedāsim labi pazīstamu dziesmu jaunus aranžējumus, piemēram, Artūra Maskata pārlikumu sieviešu koriem brīnišķīgajai dziesmai "Upei pāri". Manuprāt, arī kora salikumā šī dziesma skan organiski un tādējādi koru repertuāram dod jaunu un skaistu ieguvumu. Tāpat tapuši arī citi dziesmu jaundarinājumi, protams, arī vīru koriem, un, domāju, pēc koncerta šie aranžējumi koru repertuāriem paliks kā skaists mantojums.