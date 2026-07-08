Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iepirkumu izvērtēšanas atsevišķam amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību, pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
"Ja mums būs skaidri un gaiši gan pierādījumi, gan materiāli rokās, kas, es domāju, būs drīz, tad mēs arī redzēsim," sprieda politiķis.
Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā iesniegti trīs IKT projekti. Divus no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par vienu pieprasīta papildu informācija. Darba grupa regulāri vērtē iesniegtos projektus un izstrādā priekšlikumus noteikumu pilnveidei.
Iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Viņš norādīja, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Vienlaikus moratorija mērķis neesot ilgstoši apturēt iepirkumus.
Politiķis arī pauda viedokli, ka
pašlaik valsts pārvaldē trūkst mehānismu, lai efektīvi uzraudzītu IKT iepirkumus un izvērtētu to izmaksu pamatotību.
Līdz gada beigām iecerēts ieviest daudz plašāku iepirkumu caurskatāmību, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par visiem valsts iepirkumu posmiem, sākot no plānotajām izmaksām līdz pat līguma izpildei un maksājumiem. Kā piemēru viņš minēja Lietuvas praksi, kur šāda informācija ir pieejama sabiedrībai.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš noteica mēneša moratoriju lielajiem un dārgajiem IKT iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neattiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro.
Saskaņā ar premjera rezolūciju Finanšu ministrijai sadarbībā ar VARAM un Iepirkumu uzraudzības biroju jāsagatavo priekšlikumi EIS pilnveidošanai, lai veicinātu konkurenci, nodrošinātu lielāku cenu un pakalpojumu salīdzināmību un mazinātu nepamatotu individuālu risinājumu izstrādi gadījumos, kad tirgū pieejami gatavi risinājumi. Savukārt VARAM sadarbībā ar citām institūcijām jāizstrādā priekšlikumi IKT projektu pārvaldības un uzraudzības uzlabošanai, ņemot vērā arī Valsts kontroles ieteikumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu