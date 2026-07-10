Tradicionāli jūlija otrās nedēļas brīvdienās svētkus svin mūsu jūras krasta pilsētas un ciemi.
Jūras un Zvejnieku svētki vietējiem iedzīvotājiem ir gada nozīmīgākais notikums, dažkārt pat svarīgāks par Ziemassvētkiem un Lieldienām, tādēļ kuplināt svētku programmu tiek aicināti tautā iemīļoti skatuves mākslinieki, mūzikas grupas un neiztrūkstoši ciemos ierodas pats jūras valdnieks Neptūns. Ventspilij pēdējos gados bijusi atšķirīga pieeja tūristu piesaistē, rīkojot Jūras svētkus nedēļu iepriekš, taču šogad tā vienojusies svinēt kopā ar citiem.
Ventspils svin kopā ar visiem
Jau šodien ar plašu gadatirgu Vecpilsētas laukumā, divdesmit četru stundu izaicinājumu kāpt "Lemberga hūtē" un vakarā notiekošo Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivālu Ventspils sāk svinēt Jūras svētkus. Taču galvenā svinību diena būs 11. jūlijs, kad, protams, gadatirgus turpināsies, piedāvājot zivis, mājražotāju produkciju un amatnieku darbus.
"No pulksten 10 Ventspils pludmales volejbola stadionā norisināsies "Jūras kauss 2026" pludmales volejbolā, notiks radošās darbnīcas Gāliņciema bibliotēkā, rakstnieka Herberta Dorbes muzejā un Amatu mājā, bet plkst. 11 pie pieminekļa "Jūrniekiem un zvejniekiem" – piemiņas brīdis Ventspils saksofonu kvarteta pavadījumā. Pusstundu vēlāk skvērā pie Ziemas ostas atklāsim mākslinieka Alekseja Odnorukova lielformāta sienas zīmējumu "Krišjānim Valdemāram 200: stāsts uz sienas". Savukārt Livonijas ordeņa pilī no plkst. 12 līdz 15 darbosies dažādas radošās darbnīcas, kurās varēs izgatavot arī priedes mizas kuģīšus, bet Tūrisma informācijas centrā (plkst. 12 līdz 16) būs jūras tematikai veltīta viktorīna un veiklības trase "Mazais jūrnieks"," atklāj svētku rīkotāji.
Jūras svētku centrālajā skatuvē laukumā iepretim teātra namam "Jūras vārti" dienas programmu vadīs Dailes teātra aktieru ansambļa "ILGA" dalībnieki un plkst. 12 notiks Neptūna sagaidīšana un svētku atklāšana ar muzikāliem un dejiskiem priekšnesumiem. Pēc dailēniešiem svētku dalībniekus izklaidēs Jurģis Namejs Zvejnieks un grupa "Lādezers". Pie kuģīša "Rota" darbosies Zvejnieku sēta ar tīklu lāpīšanu, zivju kūpināšanu, zivju zupas vārīšanu un izaicinājumu "Zvejnieka dēls", bet vakara programma sāksies plkst. 19.30 ar ieejas atvēršanu Promenādes lielkoncerta teritorijā.
Ventspils turpinās svinēt arī svētdien, kad Piejūras brīvdabas muzejā risināsies "Mazie Jūras svētki" un bērnu pilsētiņā un bērnu parkā "Fantāzija" notiks Liepājas ceļojošā leļļu teātra "Maska" izrāde "Var gadīties, ka atgadās…".
Liepāja cenšas neatpalikt
Arī Liepājā Jūras svētkus šogad ieskandinās jau šīs dienas vakarpusē, kad liepājnieki un pilsētas viesi aicināti pulcēties kanāla malā, lai vērotu Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes organizētās airēšanas sacensības un tradicionālo kuģu un laivu parādi. 11. jūlija pasākumi sāksies plkst. 11 ar muzikālu piemiņas brīdi jūras krastā pie pieminekļa bojāgājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem.
No pulksten 12 svētku teritorijā – Jūrmalas parkā – visus gaida muzikāli izklaidējoša un izzinoša programma, kuru vadīs Liepājas teātra aktieri Armands Kaušelis un Agnese Jēkabsone. To atklās bērnu popgrupas "Sprīdīši" un "Pērlītes" un turpinās Liepājas Leļļu teātra muzikālais mini koncertuzvedums "Puksīšballe". Dienas gaitā uz skatuves kāps arī vokāli instrumentālā apvienība "Aģenti" – trīs paaudžu aktieri – Edgars Pujāts, Armands Kaušelis un Valts Skuja –, izpildot liepājnieku Jāņa Lūsēna, Imanta Kalniņa, Jāņa Strazda un Ulda Marhilēviča mūziku, un elektroniskās deju mūzikas grupa "Elpo", bet vakara programmā no plkst. 19 uzstāsies indie-pop grupa "YŪT", "Autobuss debesīs" un dziedātāja Aija Andrejeva.
"Ģimenēm ar bērniem visas dienas garumā būs atvērts Brīnumvējš – vieta, kur satikties ar pārsteigumiem, ielu teātra māksliniekiem un radošām aktivitātēm. Te varēs piedalīties dažādās izglītojošās un izklaidējošās norisēs, baudīt starptautisku Polijas, Slovēnijas un Honkongas ielu teātra un cirka mākslinieku akrobātikas, žonglēšanas un kustību mākslas priekšnesumus. Pludmalē no smiltīm taps daudzas nozīmīgas Liepājas vietas un simboli, piemēram, Liepājas enkurs, Ziemeļu forti un Liepājas tramvajs. Ikvienam svētku apmeklētājam būs iespēja kļūt par daļu no liepājnieku un pilsētas viesu alejas, atstājot smiltīs savas plaukstas nospiedumu un parakstu," vēsta svētku organizatori.
Jūras svētku teritorijā darbosies arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš, krastmalā – Jūras vēja laboratorija, kurā Liepājas pludmales apmeklētāji varēs iepazīt Baltijas jūru kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieku komandu, piedaloties pētnieciskā zvejas tīkliņa vilkšanā un tā sastāva izpētē, kā arī aplūkojot Baltijas jūras zemūdens pasauli akvārijos un mikroskopa palielinājumā, iepazīstot zinātnieku ūdenslīdēju tērpus un instrumentus un uzzinot, kā pētnieki ievāc zemūdens paraugus.
Zvejnieksvētki Nēģu karalistē
Šajā nedēļas nogalē svētki pārņems ne tikai dižjūras, bet arī Rīgas līča krastu. 11. jūlijā Salacgrīvas centrā jau no paša rīta būs amatnieku un mājražotāju tirgus un norisināsies plaša bezmaksas svētku programma. Ostmalā no plkst. 9.30 sacensības smailītēm, pēc tam glābšanas riņķa mešana ūdenī. Zvejnieku parkā – basketbols (5:5), pludmales volejbols gan kungiem, gan dāmām, sviedlīnes mešana un zvejnieku zābaku mešana (plkst. 13–15), bet no jahtu piestātnes notiks vizināšanās ar kuģīti.
Oficiāla Zvejnieksvētku atklāšana notiks pulksten 11 laukumā pie kultūras nama, kur turpmāko dienas programmu vadīs mūziķis Aivars Birzmalis. Plkst. 12 Raimonda Paula dziesmu koncertā "Piparmētru tēja" dziedās Mārtiņš Kanters, ar savu priekšnesumu uzstāsies Salacgrīvas akordeonu ansamblis un japāņu taiko bungu grupa "Kira Taiko", kam sekos Antras Stafeckas akustiskais koncerts un balle pie upes kopā ar grupu "Sestā jūdze".
Mērsragā – nedēļu vēlāk
Ja nu kādu svarīgu iemeslu dēļ nevarēsiet izbaudīt svētkus tagad, vēl tāda iespēja būs arī nākamās nedēļas nogalē, kad 18. jūlijā Jūras svētkus svinēs Mērsragā, kur visu dienu varēs iepazīt ostu un zvejniecības tradīcijas, piedalīties sportiskās aktivitātēs, baudīt koncertus un vakara balli. Makšķerniekiem būs piemērota Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā pie Engures ezera laivu bāzes "Pilēni" jau no pulksten četriem rītā. Mērsraga ostas teritorijā būs apskatāms Latvijas Jūras spēku patruļkuģis KA-14 "Astra", turpat – tiesa, gan par maksu – iespējama arī vizināšanās ar ostas velkoni "Henriks" un īstām zvejnieku laivām, bet plkst. 17–17.40 ūdensslēpotāju kluba "Partizānu ugunskurs" priekšnesums ar kaskadieru trikiem un Neptūna vizīte.
"Pie Mērsraga bākas risināsies Neptūna kauss pludmales volejbolā, pie tautas nama (Lielajā ielā 25) – zvejnieku, mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī tradicionālās sporta aktivitātes – zābaka un šautriņu mešana, enkura nešana, lodes grūšana, florbola metieni, svaru bumbas celšana un futbola bumbas žonglēšana. Vakarā šeit uz brīvdabas skatuves (no plkst. 18) uzstāsies grupa "Petersons Band", bet lielo vakara balli spēlēs grupa "Pipari"," informē Jūras svētku veidotāji, piemetinot, ka netrūks arī dažādu maksas atrakciju, tostarp autovilcieniņš "Fricis" ir gatavs izvadāt svētku viesus ekskursijā pa Mērsragu un braucējiem būs sarūpējis arī kādu pārsteigumu.
Šajā nedēļas nogalē Zvejnieksvētki notiks arī Rojā, Engurē, Lapmežciemā un Carnikavā.
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