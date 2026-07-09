Policija lūdz saukt pie atbildības kādu pedagogu Engurē par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām, informē Valsts policijā (VP).
2025. gada 20. novembrī VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā saņemta informācija par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu Engurē.
Kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējs, kāds 1950. gadā dzimis vīrietis, iespējams, veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu.
Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuālu vardarbību, veiktas operatīvās darbības un aizturēta iespējamā vainīgā persona. 22. novembrī personai tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistītas 50 personas, no kurām deviņām tika saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu statuss, norāda VP.
Izmeklēšanas laikā atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim.
Sešpadsmit gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Piecos gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta trešās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Savukārt četros gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar mazgadīgo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šonedēļ, 6. jūlijā, kriminālprocess nodots Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Policija pateicas mazgadīgo personu vecākiem par veiksmīgo sadarbību un informācijas sniegšanu.
Tāpat VP atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu.
Pērn novembrī par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem Tukuma novadā apcietināts kāds fizikas skolotājs.
Mācību iestādes direktors skaidroja, ka par notikušo policijai ziņojuši vecāki. Viņš neatklāja, cik upuru varētu būt pedofilam, jo nedrīkst to izpaust.
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