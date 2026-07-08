Visi četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti — Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētajās anketās norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nav sadarbojušies.
Kā skaidroja "Gobzema saraksta" Rīgas apgabala kandidāts Janiševs, viņš, pildot CVK anketu, kļūdījies. Viņš skaidroja, ka atzīmējamais lauciņš esot bijis mazs. Kā norādīja Janiševs, viņš jau iepriekš kandidējis uz Saeimu un drošības dienesti viņu esot pārbaudījuši, un viņš nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Janiševs pauda, ka sazinājies ar Valsts drošības dienestu, lai tas dotu izziņu, ka viņš nav sadarbojies ar minētajiem dienestiem, kā arī viņš vērsies CVK, lai labotu kļūdu.
CVK informēja, ka saņemts arī "Saskaņas centra" iesniegums par politiskā spēka Kurzemes apgabala kandidātu Ozoliņu ar lūgumu labot kandidāta anketā pieļauto kļūdu.
Arī Nacionālās apvienības (NA) 15. Saeimas deputāta amata kandidāts Babris un "Apvienotā saraksta" (AS) kandidāte Zagorska nav sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, apgalvoja partiju pārstāvji, attiecīgos ierakstus CVK reģistros nodēvējot kā kļūdu.
Kā uzsver NA, iesniedzot sarakstu CVK, ir pieļauta kļūda, un politiskais spēks lūdzis CVK šo informāciju labot.
Arī AS uzstāj, ka ieraksts par sadarbību ar citu valstu specdienestiem Zagorskas CVK iesniegtajā anketā radies "tehniskas kļūdas rezultātā". AS vērsies ar iesniegumu CVK, lūdzot veikt atbilstošas izmaiņas deputāta kandidātes anketā, informē politiskais spēks.
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