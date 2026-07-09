ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes "Patriot".
"Man kāds putniņš pačivināja, ka mēs viņiem piešķirsim tiesības ražot "Patriot". Mēs parādīsim viņiem, kā to darīt. Patiesībā tas ir ļoti sarežģīts process. Bet jūs ātri tiksiet galā ar šo sarežģītību. Un mēs tieši par to runājām," kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja Tramps. Pēc Trampa teiktā, uzņēmums, kas ražo "Patriot" un pašlaik būvē četras rūpnīcas, to spēs izdarīt divu līdz trīs mēnešu laikā. "Ja pasūtat "Patriot", tagad jums nākas ilgi gaidīt. Tāpat ir ar "Tomahawk". Mums ir daudz konkrētas tehnikas, bet to dēvē par elitāru. Tātad viena no lietām, par kurām mēs runāsim, ir tā, ka mēs jums piešķirsim licenci šīs tehnikas ražošanai. Tas taču ir labi, vai ne? Tāpēc jūs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jums dodam par maz. Mēs teiksim: "Dariet paši."
Mēs par to vēl neesam paziņojuši uzņēmumam, bet viss nokārtosies. Protams, viņi būs sajūsmā,"
viņš piebilda. NATO līderi trešdien samitā Ankarā arī atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. Šajā finansējumā ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā laika posmam no 2026. līdz 2027. gadam. Tādējādi paliek aptuveni 40 miljardi eiro, kurus NATO sabiedrotajiem ik gadu būtu jāsedz no saviem valsts budžetiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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