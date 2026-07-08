Kongo Demokrātiskajā Republikā neveiksmīgi beigusies vaļa glābšanas operācija. Šai valstij, kas pamatā plešas kontinenta iekšzemē, ir neliela Atlantijas okeāna piekraste, un šeit uz sēkļa 2. jūlijā iestrēga 12 tonnu smags kuprvalis.
Iesprostots seklumā, dzīvnieks aizgāja bojā, bet drūmais skats piesaistīja simtiem vietējo iedzīvotāju, kuri ieradās pludmalē vērot notiekošo.
Sociālajos tīklos publicētie video liecināja, ka ap vali pulcējās pūļi, un daži cilvēki pat uzkāpa uz tā ķermeņa, pirms varas iestādes norobežoja teritoriju. Sākotnējie ziņojumi liecināja, ka valis vēl bija dzīvs, kad to pirmo reizi pamanīja seklumā, taču mēģinājumi nogādāt to atpakaļ dziļākos ūdeņos bija nesekmīgi.
Varas iestādes aizliedza mēģināt vali sadalīt gaļai, brīdinot, ka pūšanas procesi un iespējamais piesārņojums var radīt nopietnus draudus veselībai. Vietējie dienesti divas dienas bez panākumiem mēģināja milzīgo ķermeni izkustināt, izmantojot traktorus un citu tehniku, bet grimstošās smiltis un vaļa lielais svars darbu apgrūtināja. Noslēgumā varas iestādes piesaistīja jaudīgu 42 tonnu celtni, ar kuru vali beidzot izdevās pacelt un pārvietot.
Ar Kongo Dabas aizsardzības institūta lēmumu milzīgais ķermenis apglabāts apsargājamā teritorijā saskaņā ar starptautiskajiem standartiem par rīcību lielo jūras zīdītāju utilizācijai, lai mazinātu slimību risku, vides piesārņojumu un situācijas, kad citi dzīvnieki pārtiek no maitas. Piekļuve apbedījuma vietai atļauta tikai pilnvarotam personālam.
Tik lielu jūras zīdītāju izskalošana krastā Kongo Demokrātiskās Republikas tikai 37 kilometrus garajā Atlantijas okeāna piekrastes joslā ir ļoti reta parādība. Eksperti norāda, ka vaļu uzskriešanu uz sēkļa var izraisīt slimības, traumas, navigācijas kļūdas, sadursmes ar kuģiem, zemūdens troksnis vai plastmasas piesārņojums. Speciālisti no Kongo Dabas aizsardzības institūta uzsākuši izmeklēšanu, lai mēģinātu noskaidrot precīzu vaļa nāves cēloni. Sākotnēji uz ķermeņa bija pamanāmi daži savainojumi.
“Greenpeace Africa” šo notikumu raksturo kā atgādinājumu par pieaugošo spiedienu uz okeāniem, ko rada plastmasas atkritumi, intensīvā kuģniecība, klimata pārmaiņas un citas cilvēka darbības, kas ietekmē vaļu migrācijas ceļus.
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