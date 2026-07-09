Energoresursu tirgotāja AS "Virši-A" zīmols "Virši" ir noslēdzis 17 SIA "Naftimpeks" piederošo SIA "Astarte-nafta" degvielas uzpildes staciju iekļaušanu uzņēmuma tīklā, informēja "Virši" pārstāvji.
Vienlaikus stacijās turpinās rekonstrukcijas un vizuālās identitātes pielāgošanas darbi, lai līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūtu "Virši" zīmola izskatu un darbotos atbilstoši uzņēmuma standartiem.
Pārejas rezultātā "Virši" tīklam pievienojušās 17 līdzšinējās "Astarte" stacijas Elejā, Tērvetē, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē, Rojā, Iecavā, Baldonē, Līvānos, Pļaviņās, Tīreļos, Aknīstē, Viesītē, Ķegumā un divas stacijas Jelgavā. Tajās ir sākta darbība ar "Virši" zīmolu, un paralēli ikdienas darbam pakāpeniski veikti nepieciešamie pielāgojumi, lai stacijas pilnībā iekļautos uzņēmuma tīklā.
"Virši" valdes priekšsēdētājs Jānis Vība norāda, ka līdz ar šo 17 staciju pārņemšanu "Viršu" tīklā darbojas 101 degvielas uzpildes stacija.
"Šo pāreju īstenojam pakāpeniski un pārdomāti, lai klientiem arī rekonstrukcijas laikā būtu pieejami nepieciešamie pakalpojumi,"
norādīja Vība.
Viņš arī teica, ka uzņēmums ir sācis veikt būtiskas investīcijas šo staciju modernizācijā, kas veicinās uzņēmuma tirgus daļas pieaugumu un palīdzēs sasniegt ilgtermiņa stratēģiskos mērķus.
Plānots, ka līdz gada beigām visas 17 pārņemtās stacijas pilnībā iegūs "Virši" zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem.
LETA jau ziņoja, ka Konkurences padome (KP) šogad maijā atļāva "Virši" iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz 17 "Astarte-nafta" degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim strādāja ar zīmolu "Astarte".
Vība aģentūrai LETA sacīja, ka sākotnēji bija plānots iegūt nomas tiesības uz 19 stacijām, taču secināts, ka divu staciju pārņemšanas saskaņojuma iegūšanai būtu nepieciešams papildu laiks un izvērtējums.
Degvielas uzpildes stacijas pieder "Naftimpeks", kas 2025. gada 23. oktobrī saņēma KP atļauju iegūt īpašumtiesības uz 25 "Astarte-nafta" degvielas uzpildes stacijām, tostarp tām 19, kas sākotnēji bija šī apvienošanās darījuma priekšmets.
LETA jau vēstīja, ka "Virši-A" apgrozījums pagājušajā gadā bija 368,718 miljoni eiro, kas ir par 4,3% vairāk nekā 2024. gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 60,2% - līdz 9,814 miljoniem eiro.
Savukārt "Virši-A" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 398,091 miljons eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, kamēr koncerna peļņa pieauga par 20,1% un sasniedza 5,608 miljonus eiro. "Virši-A" koncernā ietilpst mātessabiedrība "Virši-A", SIA "Virši loģistika", SIA "Virši Renergy" un "Virši Lietuva".
Uzņēmuma lielākie akcionāri, pēc kompānijas publiskotās informācijas, ir Jānis Riekstiņš (21%), Jānis Rušmanis (20,84%), Ruta Plūme (20,81%), Andris Priedītis (12,83%) un Ilgvars Zuzulis (12,79%). Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
"Naftimpeks" 2024. gadā strādāja ar 30,672 miljonu eiro apgrozījumu un 2,164 miljonu eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publiskoti.
"Naftimpeks" reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir 4,557 miljoni eiro. "Naftimpeks" ir nacionālajai drošībai nozīmīga kompānija, liecina informācija Uzņēmumu reģistrā. "Naftimpeks" īpašnieki ir Kiprā reģistrētā "Raderson Consult Limited" (66,57%), ar kuras starpniecību kompāniju kontrolē Armands Sadauskis, Šveicē reģistrētā "Golden Hill Energy" (18,66%), bet 14,77% kapitāldaļu pieder Sadauskim.
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