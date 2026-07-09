Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, šādu vērtējumu pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers sacīja, ka valdība vispirms vēlas saņemt uzņēmuma biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lemt par turpmāko rīcību. Pēc Kulberga teiktā, līdzšinējie aviokompānijas attīstības plāni nav pietiekami izvērtēti, savukārt uzņēmumam jāpierāda spēja kļūt finansiāli ilgtspējīgam.
Kulbergs līdzšinējos "airBaltic" attīstības mērķus, tostarp ieceri ekspluatēt 100 lidmašīnas un apkalpot 10 miljonus pasažieru gadā, vērtē kā pārlieku ambiciozus. Viņam neesot skaidrs, vai tiem bijis pietiekams ekonomiskais pamatojums. Viņš arī kritizēja valsts kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmu, uzskatot, ka valsts ne vienmēr spēj nodrošināt pietiekamu profesionālu uzraudzību.
Tajā pašā laikā Kulbergs uzsvēra, ka "airBaltic" ir Latvijai stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, tomēr tas nevarot būt pamats neierobežotam valsts finansējumam. Pēc viņa teiktā,
uzņēmumam jāpierāda spēja kļūt finansiāli ilgtspējīgam.
Kulbergs pieprasījis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (JV) iesniegt uzņēmuma biznesa plānu, lai valdība varētu izvērtēt tā dzīvotspēju un lemt par turpmāko rīcību. Viņš norādīja, ka biznesa plānu sagaida vēl šomēnes.
"Skatīsimies, bet es domāju, ka "airBaltic" nav spējīgs lidot bez naudas "piešprices"," sprieda Kulbergs.
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