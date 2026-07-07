Spānija un Beļģija sasniedz Pasaules kausa ceturtdaļfinālu

Spānijas futbolisti pirmdien Dalasā pēc uzvaras pār Portugāli iekļuva Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālā spāņi cīnīsies ar beļģiem.
Spānijas izlase uzvarēja ar 1:0 (0:0).
Mikels Ojarsabals radīja pirmo bīstamo momentu, raidot bumbu nedaudz garām Portugāles izlases labajam vārtu stabam.
16. minūtē Aleksa Baenas sitienu atvairīja Portugāles vārtsargs Djogu Košta, bet 31. minūtē garām Koštas vārtiem sita Dani Olmo.
Puslaika beigās divi bīstami momenti bija arī portugāļiem. 37. minūtē spāņu vārtsargs Unai Simons atvairīja Krištianu Ronaldu tieši vārtu vidū raidīto bumbu, bet 41. minūtē Nunu Mendeša raidītā bumba trāpīja pa vārtu pārliktni.
Otrajā puslaikā bīstamu momentu pie vārtiem praktiski nebija, bet abas komandas kopā veica astoņas maiņas, portugāļiem veicot visas atļautās piecas maiņas.
Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc ātri izspēlēta brīvsitiena tieši pēc 75. minūtē laukumā nākušā Ferrana Torresa piespēles soda laukumā vienatnē ar Koštu nokļuva desmit minūtes vēlāk laukumā devies Mikels Merino, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī — 1:0.
Portugāļi apakšgrupā izcīnīja tikai vienu uzvaru, ar 5:0 sagraujot Uzbekistānu,
cīnījās neizšķirti ar Kongo DR (1:1), kā arī maču ar Kolumbiju noslēdza bez gūtiem vārtiem. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Portugāle ar 2:1 apspēlēja Horvātiju, izraujot uzvaru tikai kompensācijas laikā.
Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, bet pēc tam uzvarēja Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0). Izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā spāņi ar 3:0 pārspēja Austriju. Spānija līdz pirmdienai vēl nebija ielaidusi nevienus vārtus.
Abas izlases pēdējo reizi tikās pērn UEFA Nāciju līgu finālā, kurā portugāļi bija pārāki pēcspēles sitienu sērijā, bet 2022. gadā Nāciju līgas pamatturnīrā viens duelis noslēdzās neizšķirti, bet otrajā pie panākuma tika spāņi. Abas izlases Pasaules kausā nav tikušās kopš 2018. gada, kad apakšgrupas mačs noslēdzās neizšķirti 3:3.
Ceturtdaļfinālā Spānija spēlēs pret Beļģiju.
Beļģija pārliecinoši apspēlē ASV
Beļģijas vīriešu futbola izlase pirmdien Sietlā Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfināla spēlē ar rezultātu 4:1 (2:1) pārspēja vienu no turnīra rīkotājām ASV.