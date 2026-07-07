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#futbolisti #izlase #sacensības #spānija #sportisti

Spānija un Beļģija sasniedz Pasaules kausa ceturtdaļfinālu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 07. jūlijs, 07:33
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2026. gada 07. jūlijs, 07:33
Bukmeikeri par PK favorītiem uzskata Spānijas futbola izlasi, kas pēdējā spēlē pirms turnīra ar 3:1 pieveica Peru.
Bukmeikeri par PK favorītiem uzskata Spānijas futbola izlasi, kas pēdējā spēlē pirms turnīra ar 3:1 pieveica Peru.
Foto: AFP/Scanpix

Spānijas futbolisti pirmdien Dalasā pēc uzvaras pār Portugāli iekļuva Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālā spāņi cīnīsies ar beļģiem.

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Spānijas izlase uzvarēja ar 1:0 (0:0).

Mikels Ojarsabals radīja pirmo bīstamo momentu, raidot bumbu nedaudz garām Portugāles izlases labajam vārtu stabam.

16. minūtē Aleksa Baenas sitienu atvairīja Portugāles vārtsargs Djogu Košta, bet 31. minūtē garām Koštas vārtiem sita Dani Olmo.

Puslaika beigās divi bīstami momenti bija arī portugāļiem. 37. minūtē spāņu vārtsargs Unai Simons atvairīja Krištianu Ronaldu tieši vārtu vidū raidīto bumbu, bet 41. minūtē Nunu Mendeša raidītā bumba trāpīja pa vārtu pārliktni.

Otrajā puslaikā bīstamu momentu pie vārtiem praktiski nebija, bet abas komandas kopā veica astoņas maiņas, portugāļiem veicot visas atļautās piecas maiņas.

Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc ātri izspēlēta brīvsitiena tieši pēc 75. minūtē laukumā nākušā Ferrana Torresa piespēles soda laukumā vienatnē ar Koštu nokļuva desmit minūtes vēlāk laukumā devies Mikels Merino, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī — 1:0.

Portugāļi apakšgrupā izcīnīja tikai vienu uzvaru, ar 5:0 sagraujot Uzbekistānu,

cīnījās neizšķirti ar Kongo DR (1:1), kā arī maču ar Kolumbiju noslēdza bez gūtiem vārtiem. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Portugāle ar 2:1 apspēlēja Horvātiju, izraujot uzvaru tikai kompensācijas laikā.

Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, bet pēc tam uzvarēja Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0). Izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā spāņi ar 3:0 pārspēja Austriju. Spānija līdz pirmdienai vēl nebija ielaidusi nevienus vārtus.

Abas izlases pēdējo reizi tikās pērn UEFA Nāciju līgu finālā, kurā portugāļi bija pārāki pēcspēles sitienu sērijā, bet 2022. gadā Nāciju līgas pamatturnīrā viens duelis noslēdzās neizšķirti, bet otrajā pie panākuma tika spāņi. Abas izlases Pasaules kausā nav tikušās kopš 2018. gada, kad apakšgrupas mačs noslēdzās neizšķirti 3:3.

Ceturtdaļfinālā Spānija spēlēs pret Beļģiju.

Beļģija pārliecinoši apspēlē ASV

Beļģijas vīriešu futbola izlase pirmdien Sietlā Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfināla spēlē ar rezultātu 4:1 (2:1) pārspēja vienu no turnīra rīkotājām ASV.

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Beļģiem divus vārtus guva Šarls de Ketelāre, bet pa reizei amerikāņus pārspēja Hanss Vanakens un Romelu Lukaku. ASV izlasei vārtus guva Maliks Tilmans.

Papildu ažiotāžu ap spēli radīja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Disciplinārlietu komisijas svētdien pieņemtais lēmums nepiemērot vienas spēles diskvalifikāciju ASV uzbrucējam Folarinam Balogunam, kas viņam pienācās par sarkano kartīti iepriekšējā mačā. Šajā turnīrā trīs vārtus guvušais Baloguns maču sāka ASV izlases starta vienpadsmitniekā.

Mača devītajā minūtē Nikolā Raskins soda laukumā nokontrolēja bumbu un piespēlēja to uz vārtu priekšu, no kurienes to tīklā raidīja de Ketelāre. Gūto vārtu prieku gan vēlāk mazināja Amadū Onanā trauma, viņa vietā laukumā dodoties Vanakenam.

Spēles 31. minūtē Tilmans ar soda sitienu trieca bumbu vārtos un panāca 1:1, taču pāris minūtes vēlāk beļģi atgriezās vadībā — pēc Leandro Trosāra centrējuma no kreisās puses ar galvu bumbu tīklā raidīja de Ketelāre.

Otrā puslaika pirmajā pusē 57. minūtē de Ketelāre ārpus ASV izlases soda laukuma piespieda kļūdīties pretinieku vārtsargu Metjū Frīzu un bumba nonāca pie Vanakena, kurš to raidīja tukšos vārtos — 3:1. Punktu beļģu uzvarai pielika Lukaku, kurš kompensācijas laika trešajā minūtē pēc Vanakena piespēles izmantoja vēl vienu pretinieku kļūdu un guva spēles pēdējos vārtus.

Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka, kā arī Anglija un Norvēģija.

Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju

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