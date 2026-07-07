Valsts policija sākusi kriminālprocesu par ielaušanos tirdzniecības centrā "Origo" izvietotajā "Euronics" veikalā.
Valsts policijā apliecināja, ka par notikušo sākts kriminālprocess par zādzību ar iekļūšanu.
Patlaban notiek izmeklēšana un pierādījumu apzināšana, lai identificētu personas. Zaudējumu apmērs tiek precizēts.
"Euronics" aģentūrai LETA patlaban komentāru atteicās sniegt.
Aģentūra LETA novēroja, ka šorīt "Origo" ir izsists durvju stikls un turpat mētājas lieli akmeņi.
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