Gaidot atkalsatikšanos ar klausītājiem 15. augustā, Dabas koncertzāle pirmo reizi savu mūziku izdod dziesmas formātā, dāvinot klausītājiem jaunu singlu "Kā?". Dziesmai tapis arī mūzikas video, kas aizved skatītāju atmiņās par skaistākajiem mirkļiem Dabas koncertzāles 20 gadu vēsturē.
Dabas koncertzāles pirmsākumi meklējami Mazsalacā, kur 2006. gadā mūziķi un zinātnieki pirmoreiz sanāca kopā, lai apdziedātu kādu ar dabu saistītu tēmu, aizsākot ikgadēju tradīciju.
Gadu gaitā radošā sadarbība turpinājusies ar literātiem, grafiskajiem māksliniekiem, kā arī gaismu un skatuves dizaineriem. Dabas koncertzāles pasākumi, sekojot savam koncerta "varonim", notiek visdažādākajās Latvijas vietās, tā atverot priekškaru ikvienam dabas nostūrim. Šobrīd kopīgās mākslas simbiozes rezultātā tapuši jau 14 oriģināli mūzikas un mākslas darbi.
"Kā?" ir jauns muzikālās formas veids — pirmo reizi izdots dziesmas formātā. Tās pamats veidojies no 2020. gada Dabas koncertzāles, kas tika veltīta sēnei — Zemeszvaigznei (Geastrum). Toreiz šī tēma skanēja lielajā darbā ar nosaukumu "Smadzeņu hifas". Un jau tad tās autoriem bija skaidrs, ka šī darba harmonija un melodija ir ar lielu potenciālu dzīvot patstāvīgu dzīvi.
Viens no Dabas koncertzāles idejas autoriem un radītājiem Ingus Ulmanis atklāj: "Lai gan Dabas koncertzāle ir izdevusi 14 albumus, tomēr tā vienmēr bijusi atrauta no iespējas skanēt plašsaziņu līdzekļos, jo tik lielas formas darbus neatskaņo radio stacijas. Šis ir mēģinājums DK koncertzāles sajūtas ielikt koncentrētā dziesmas formātā."
Dziesmai ir vairāki komponisti un teksta autori, jo Dabas koncertzāles programma parasti tiek veidota kā vairāku komponistu un aranžētāju kopdarbs. Dziesmas vārdos izskan Pētera Brūvera, kurš bijis arī viens no projekta veidotājiem un dalībniekiem, dzejolis. Ingus Ulmanis norāda: "Pēters savā stilā burvīgi glezno Dabas ainavu: "Balts taurenis ieķeras matos, melna vabole pārtek pār delnu, un Dievs vēl iraid tik tuvu, ka nepiesaukt..." Mums ar Andri gribējās ielikt sevi šajā gleznā, jautājot — kā? Kā mums, cilvēkiem, iekļauties, respektēt un atrast sevi, kas patiesībā ir tā pati Dabas koncertzāles ideja — par sadarbību, nevis sava pārākuma apliecinājumu.""
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu