Latvijas jaunais motokrosa talants Jānis Reišulis otrajā pasaules čempionāta posmā pēc kārtas kāpis uz goda pjedestāla MX2 klasē.
Jūnija izskaņā Portugālē viņš ieņēma otro vietu, bet aizvadītajā svētdienā jau Dienvidāfrikā izcīnīta trešā vieta, tādā veidā atzīmējot arī Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvēšanu, kur nokārtoja arī eksāmenu padziļinātajā fizikas kursā! Pjedestāls nāca sīvā cīņā ar mājinieku Kemdenu Maklelanu, posma kopvērtējumā aiz sevis atstājot visa čempionāta līderi Sašu Kūnenu. Atzīstams starts arī brālim Kārlim, kurš posmā septītais. Pēc 11 etapiem Jānis MX2 klasē ir sestais, par 67 punktiem atpaliekot no labāko trijnieka, bet Kārlis ir septītais.
Prestižākajā MXGP klasē Paulam Jonasam dalītas sajūtas, jo pirmais brauciens izdevās ļoti labs, ar ceturto vietu finišā, bet otrajā braucienā kritiens un ne savas vainas dēļ. Jonass cīņā ar Ruvenu Fernandesu tika izsists no špūres, kam sekoja kūlenis. Ticis atpakaļ braucamā seglos Jonass no astotās vietas bija noslīdējis līdz 17. Līdz finišam viņš tika četras pozīcijas augstāk, taču izredzes uz labu rezultātu posma summā bija zudušas, samierinoties ar devīto pozīciju. Čempionāta kopvērtējumā Jonass ir desmitais, bet MXGP klasē līderis ir Sašas Kūnena dvīņubrālis Lukass Kūnens (unikāla situācija motokrosā).
Šī gada pasaules čempionātā vēl atlikuši astoņi posmi, nākamais pēc nedēļas Lielbritānijā.
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