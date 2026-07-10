Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Šodien Latvijā vēl vietām veidosies pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +18, +23 grādi.
Arī sestdien iespējams lietus un dienā termometra stabiņš sasniegs vien plus 16, plus 20 grādu atzīmi.
Taču svētdien dienā kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs +22, +26 grādi.
Savukārt pirmdien, kad pastiprināsies anticiklona ietekme, teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +25 grādiem, vietām sasniedzot +27, +28 grādus.
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