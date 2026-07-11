Mākslīgā intelekta straujā attīstība un pieaugošais pieprasījums pēc datu centru jaudām, pēc uzņēmumu un analītiķu vērtējuma, būtiski sadārdzina atmiņas mikroshēmas, kas savukārt veicina patērētāju elektronikas cenu kāpumu, vēsta BBC.
Gadu gaitā bija ierasts, ka vecākas paaudzes elektroniskās ierīces pakāpeniski kļūst lētākas, taču šī tendence pēdējā laikā ir mainījusies. Vairāki lielie tehnoloģiju uzņēmumi, tostarp "Apple" un "Microsoft", paaugstinājuši cenas arī produktiem, kas tirgū pieejami jau vairākus gadus.
Uzņēmumi norāda, ka cenu pieaugumu lielā mērā nosaka ievērojami sadārdzinājušās atmiņas mikroshēmas, kuru pieprasījumu veicina mākslīgā intelekta risinājumu attīstība. Lai nodrošinātu arvien jaudīgāku mākslīgā intelekta modeļu darbību,
uzņēmumi būvē plašus datu centrus, kuros nepieciešams liels daudzums datoru atmiņas un citu mikroshēmu.
Nozares pārstāvji šo situāciju dēvē par "Ramageddon", norādot uz straujo operatīvās atmiņas (RAM) cenu kāpumu. Tirgus izpētes uzņēmuma "Counterpoint Research" galvenais analītiķis Jans Vans (Yang Wang) to raksturojis kā līdz šim būtiskāko piegādes ķēdes satricinājumu viedtālruņu nozarē.
Pēc "Apple" paziņojuma par planšetdatoru un klēpjdatoru cenu paaugstināšanu līdzīgu soli spēra arī "Microsoft", kas no augusta atkārtoti palielinās "Xbox Series S" un "Xbox Series X" spēļu konsoļu cenas. Savukārt par cenu paaugstināšanu saviem produktiem paziņojuši arī citi nozares uzņēmumi.
Pēc investīciju kompānijas "AJ Bell" finanšu analīzes nodaļas vadītājas Denijas Hjūsones teiktā, sacensība par mākslīgā intelekta datu centru izbūvi radījusi strauju pieprasījuma pieaugumu pēc mikroshēmām, kam
ražotāji pagaidām nespēj pilnībā pielāgoties.
Arī tehnoloģiju analītiķis Džeimss Buls no konsultāciju uzņēmuma "RSM UK" norāda, ka četri lielākie ASV tehnoloģiju uzņēmumi 2026. gadā datu centriem un mākslīgā intelekta infrastruktūrai plāno atvēlēt simtiem miljardu dolāru. "Šāds pieprasījuma līmenis pēc atmiņas mikroshēmām ir radījis deficītu, ko piegādes ķēde nespēj apmierināt," viņš uzsver.
Analītiķi norāda, ka mākslīgā intelekta uzņēmumi un lielās tehnoloģiju kompānijas spēj iegādāties mikroshēmas lielos apjomos un slēgt ilgtermiņa piegādes līgumus, tādēļ ražotāji priekšroku bieži dod tieši šiem pasūtījumiem, nevis patērētāju elektronikas ražotājiem.
Cenu kāpumu ietekmē ne tikai mākslīgā intelekta attīstība. Situāciju sarežģī arī inflācija un ģeopolitiskie riski, kas pēdējos gados ietekmējuši globālās piegādes ķēdes.
Tikmēr atsevišķi mikroshēmu ražotāji no pieaugošā pieprasījuma gūst ievērojamu labumu. ASV uzņēmums "Micron" nesen paziņoja, ka tā ceturkšņa ieņēmumi gada laikā pieauguši vairāk nekā četras reizes. Uzņēmuma vadītājs Sandžejs Mehrotra investoriem norādīja, ka, lai gan atmiņas mikroshēmu piedāvājums pakāpeniski varētu uzlaboties, pagaidām nav skaidrs, kad tas spēs pilnībā apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu.
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