Viena no pēdējām socioloģijas zinātņu doktora Kaktiņa kunga mērītajām balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju aptaujām pārliecinoši apliecina, ka jaunieceltais premjerministrs Andris Kulbergs būs liels balsu pelnītājs savai "Apvienotā saraksta" listei un šis politiskais spēks kā vēlēšanu uzvarētājs iegāzīsies nākamajā Saeimā kā varenā armāda. Ir stipri kontrastējošas atšķirības attieksmē, kā strādāt valsts tīrumā, starp līderību uzņēmušos Kulbergu un veco Ministru prezidenti Eviku Siliņu, un tautas simpātijas nepārprotami nosliecas jaunības, nevis aizejošās pieredzes pusē. Vienotībnieki Latvijas vadībā brauca uz Eiropas Padomes sēdēm, smuki sēdēja aplītī kopā ar 27 valstu pirmajām personām un uzvedās kā Briseles virssulaiņi, Eiropas pakalpiņi, ne vārda nebilzdami par nacionālajām interesēm, neko pretī nerunādami – bija praktiski neredzami, klusēja kā sfinksas. Tagadējais Latvijas valdības galva ir ievērots pēc pirmās Briselē viesošanās reizes, un ne tikai kā divmetrīgs šķeista, kurš augstu paceļas pāri pārējām "galvām", bet kā prasīgs savas valsts pārstāvis, pietiekami profesionāls ārlietnieks. Ar teicamu angļu valodas prasmi (kā jau Rīgas 50. vsk. absolvents).

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