FM samazina Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozi līdz 2%

Finanšu ministrija (FM) samazinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi 2026. un 2027. gadam līdz 2%, informē Finanšu ministrija (FM).
FM ir aktualizējusi indikatīvās vidēja termiņa makroekonomisko un fiskālo rādītāju prognozes, ņemot vērā jaunākās ekonomikas attīstības tendences un ģeopolitisko situāciju. Prognozes liecina par lēnāku ekonomikas izaugsmi un augstāku inflāciju nekā tika prognozēts šā gada februārī, vienlaikus iezīmējot arī potenciālo fiskālās telpas apmēru turpmākajiem gadiem.
Makroekonomisko rādītāju prognozes balstās uz 2026. gada pirmā ceturkšņa iekšzemes kopprodukta datiem un līdz jūnija sākumam pieejamajiem īstermiņa makroekonomiskajiem rādītājiem. Ņemot vērā straujo naftas un citu energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta saasināšanās Persijas līcī, piegāžu ķēžu traucējumus un pieaugošo nenoteiktību,
Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze šim gadam ir pazemināta par 0,6 procentpunktiem līdz 2%,
bet 2027. gadam par 0,7 procentpunktiem līdz 2%, salīdzinot ar 2026. gada februāra prognozi.
Prognožu perioda beigās ekonomikas izaugsmes tempi atgriezīsies iepriekš paredzētajā 2,5% līmenī, spriež FM.
Inflācijas prognoze šim un nākamajam gadam ir paaugstināta par 0,7 procentpunktiem līdz attiecīgi 3,6% un 3,3%, savukārt prognožu perioda beigās inflācija stabilizēšoties 2,3% līmenī.
Nodarbinātības un bezdarba rādītāju prognozes galvenokārt ietekmē demogrāfiskā situācija, un šajā jomā nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar 2026. gada februāra prognozi, norāda FM. Bezdarbs 2026. gadā prognozēts 6,6% apmērā ar tālāku samazinājumu nākamajos gados, savukārt nodarbināto skaits saglabāsies stabils, ar nelielu lejupslīdošu tendenci.
Darba samaksas pieauguma temps ir koriģēts, ņemot vērā straujāku nekā prognozēts algu pieauguma sabremzēšanos šā gada pirmajā ceturksnī. Kopumā pēc FM prognozēm
2026. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa varētu palielināties par 5,5% līdz 1915 eiro,
un līdzīgs algas pieauguma temps prognozējams arī vidējā termiņā, tam arvien pietuvojoties produktivitātes pieauguma tempam.
Vispārējās valdības budžeta deficīts 2026. gadā tiek prognozēts nedaudz zemāks nekā šā gada aprīļa sākumā, sagatavojot Latvijas fiskāli strukturālā plāna 2025.-2028. gadam 2026. gada progresa ziņojumu, tas ir, 2,9% no IKP.
FM skaidro, ka bilances uzlabošanos galvenokārt nosaka augstāka nenodokļu ieņēmumu, tostarp dividenžu maksājumu, prognoze, kas balstīta uz faktiskās izpildes datiem. Vienlaikus negatīvu ietekmi uz budžeta bilanci rada zemāki nekā iepriekš prognozēts nodokļu ieņēmumi un augstāki speciālā budžeta izdevumi, balstoties uz atjaunoto makroekonomiskās attīstības scenāriju.